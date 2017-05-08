D. 202 high schools induct 2017 National Honor Society members

Plainfield High School-Central Campus, and Plainfield North, South and East high schools recently inducted 452 new members into their respective National Honor Societies.
Here are District 202’s NHS inductees for 2017:
PLAINFIELD HIGH SCHOOL – CENTRAL CAMPUS:
Megan Allensworth; David Ascenzio; Ruby Barraza; Kailey Blunk; Sydney Brooks; Kiziah Cameron; Madlynn Clauson; Madison Colantone; Kelsey Collins; Ismael Contreras; Taylor Corich; Alberto Corral; Madison Curran; Emma Desiderio; Hannah Edgar; James Egan; Danielle Elliott; Abigail Ford; Sydney Furmaniak; Kate Gallinero; Samuel Glodoski; Christopher Gore; Dominika Gornikowski; Sarah Graham; Grace Grimaldi; Zachary Hafner; Katherine Hahn-Boisvert; Joshua Hancock; Elizabeth Hansen; Amanda Hasenjaeger; Alyssa Hauert; Danielle Henderson; Riley Herbeck; Andrea Herrera; Jacqueline Herrera; Dominic Heye; Kaitlyn Hilb; Kyle Hlade; Sarah Hlade; Jessica Homan; Micha’la Hood; Lukas Houghton; Maria Hsieh; Lauren Hug; Mikayla Icenogle; Kennedi Jackson; Samuel Jackson; Emma Jaszczak; Brady Jones; Ashlee Keasler; Martin Ketter; Courtney Keys; Sylvia Knight; Robert Kohlstedt; Claire Kolb; Rachel Kostelz; Lauren Martin; Vidaliz Martinez; Jacqlyn Mathews; Carson Miller; Stephanie Mireles; Megan Mogorovic; Amanda Mohler; Eman Naffa; Olivia Nagy; Audrey Nelson; Lydia Noble; Alexis Obman; Jessica Orden; Emily Parker; Annalyce Perona; Ana Pineda; Ahj’enique Pinnick; Ashley Prior; Zamira Rivera; Frank Ruane; Noah Sampson; Megan Sanico; Daniel Schmitt; Adam Schreiber; Emily Scudella; Bridget Sexton; Rebecca Sheehan; Paige Smith; Ashley Tanamal; Cheri Tanamal; McCade Tomczak; Colin Truesdale; Alyssa Ulreich; Sarah Vazquez; Haley Velasquez; Melanie Wendhausen; Noah Wilson; Noelle Woods; Marie Zaknoun; Winni Zhang.
PLAINFIELD SOUTH HIGH SCHOOL:
Madison Apton; Nicole Bayles, Hailey Begg; Carly Bickett; Madeline Bissing, Allana Blankenship; Michael Bobich; Brianna Borger; Kelynn Brummell; Alyssa Bulin; Gianna Cazares; Isabel Cerda; Nicholas Cheop; Jessica Courchene; Samantha Dabu; Brianna Devea; Tierra Domrose; Kirsten Drabek; Nicole Drabek; Gary Duncan; Justice Dunham; Sara Dyer; Abigail Edwards; Emily Ferneau; Cameron Fleming; Maritza Gallegos; Elaine Gleason; Elizabeth Gleason; Cameron Graham; Charisma Gul; Samantha Harkness; Ryan Harty; Mia Hernaiz; Hannah Hickman; Madison Hiestand; Chloe Hillery; Brock Imel; Durim Imeri; Saddie Johnson; Syke Jones; Tyler Kabaker; Valerie Kacinskas; Katerina Kilgore; Kamryn Kletzke; Zachary Knepper; Kelly Kosiek; Jackson Lapp; Jessica Lillwitz; Marie Lockowitz; Carina Lopez; Cassandra Lorenz; Alexandra Macias; Kylie McCarthy; Mary McGrail; Emily McKinney; Grace Michel; Camryn Mosher; Riley Mulcahy; Emma Myers; Samantha Niewoehner; Amanda Noga; Alexander Ohlson; Ryan O’Malley; Isabella Paredes; Jordan Picha; Nikki Ramirez; Yatzany Resendiz-Rivera; Logan Riggs; Ashley Rodriguez; Emily Rose; Meghan Ryan; Hailianne Schawo; Isabella Scott; Madeline Seiler; Amaya Silvar; Natalie Sipes; Jared Soucek; Jason Subick; Anna Tedder; Katherine Tracy; Nicole Trenholm; Grace Treptow; Cecilia Urbano; Nicole Vasquez; Brooke Vihnanek; Courtney Warren; Alex Welter; Brenden Wengler; Caroline Werderitsch; Monica Wheeler; Evan Williams; Jake Willison; Sarah Ziebell; Gabriella Ziletti.
PLAINFIELD NORTH HIGH SCHOOL:
Shari Aclibon; Alexandros Argoudelis; Elizabeth Auriemma; Alexis Baber; Brooke Barnes; Nicholas Barone; Keegan Bates; Renae Blevins; Lucas Bogar; Spencer Brandt; Kaitlyn Brecher; Sarah Bredesen; Garrett Bridges; Katherine Buchanan; Lauren Buck; Meghan Budds; Ryley Burich; Madeline Burke; Benjamin Buzzell; Kaelin Callow; Aiyana Campbell; Calvin Cangilla; Alexis Chan; Jazmine Chavez; Matthew Conley; Justin Corbett; Megan Cox; Alexis Cribaro; Abby Daniels; Thomas Dougherty; Erin Dietz; Cassidy D’Iorio; Gavin Doyle; Lindsey Dubose; Megan Duenser; Jenna Dunbar; Sean Dungan; Rebecca Dwyer; Allison Eccarius; John Farnan; Emily Fisher; James Franken; Stephanie French; Jillian Gardner; Cristopher Gianakopoulos; Antonio Gomez; Samantha Gould; Joseph Granat; Angel Guevara; Abigal Gustafson; Bailey Harrison; Rayna Harter; Adam Hass; Parsia Hedayat; Emily Hensley; Quinn Herner; Kayla Hlavacek; Raymie Hockman; Hannah Holmes; Samuel Horvath; Tanner Houslet; Mariam Hussain; Mary Hynek; Faith Kaniewski; Soha Khan; James Kielczewski; Nathaniel Kirberg; Jillian Klatt; Elizabeth Kojak; Jaime Krankavitch; Rebecca Lau; Gabrielle Leitner; Kennedie Lewis; Kendall Lustik; Elizabeth Marchetti; Alexander Martin; Nicolina Matti; Bowen Matyka; Kaitlyn Mauder; Amanda McCallum; Margaret McGrail; Emma McGuire; Kaitlyn McKanna; Katherine Meunier; Emily Milton; Liaquath Mohiuddin; Makayla Moore; Hannah Moore; Sydeny Mroz; Katlyn Mulford; Zachary Nadle; Nicole Nemsick; Nicholas Oberg; Megan O’Brien; Gabrielle Ochalik; Ethan O’Keeffe; Jared Osborne; Megan Patton; Andrianna Peters; Stephanie Petrov; Kaylee Piven; Justin Polarek; Kobe Povlick; Ruby Power; Cole Powley; Sara Raclawski; Emily Richards; Matthew Richmond; Shawn Riemer; Madeline Rivera; Joshua Rodriguez; Jason Rohlfing; Jordan Rosanova; Madison Ryley; Zaina Salim; Isaac Shennum; Rosie Setina; Hailey Short; Margaret Simonelli; Alexandra Siwek; Kaylor Smith; Ryan Sobolewski; Payton Sonnenberg; Hannah Stazak; Madison Stoltz; Natalie Sullivan; Alkesh Sumant; Ryan Summers; Lauren Super; James Swindell; Isabella Tabares; Audrey Taylor; Hannah Tegtmeyer; Ravina Thakkar; Daelyn Thompson; Faith Tressel; Sarah Trusk; Gianna Turturillo; Anjali Vagadia; Jocelyn Valdez-Soto; Allison Van Hoff; Esme’e Vernooij; Elizabeth Vinson; Grace Walter; Aakef Waris; Emily Withaar; Julia Zielinski.
PLAINFIELD EAST HIGH SCHOOL:
Sara Abutaleb; Amaiya Allen; Jaclyn Alvarez; Abigail Angomas; Haaris Arain; Jack Baryenbruch; Maxwell Beardsley; Jade Becknell; Macy Birch; Erica Bobrowski; Vanessa Bobrowski; Arsanious Boctor; Kyle Boedeker; Kristina Botten; Jennifer Burke; Zachary Chase; Raaid Chaudry; Nicole Chlibovytsch; Gabriel Chutuape; Michele Cilione; Alexis Clausell; Elizabeth Conklin; Alison Cosola; Kelly Coughlin; Jenna Cournoyer; Nicholas Cozza; Anthony Crawley; Jakob Czupek; Madison Denton; Adriane Distor; Cameron Erickson; Grace Ericson; Mia Escobar; Maria Fatima; Christian Fear; Daniel Flattum; Ethan Flynn; Darryl Forbes; Hidaya Gabr; Adam Gaddis; Cambrie Gallichio; Jonathan Gancarczyk; Jacob Garbe; Sophie Ghahtani; Graziella Gialo; Demara Gilbreath; Srija Gogineni; Emily Gu; Breanna Harris; Sobia Hashmi; Joanie He; Fina Healy; Natalie Holcomb; Michelle Igbo; Alan Jaber; Olivia Jenkins; Skyler Kaczmarczyk; Taylor Kanuk; Joshua Kayiwa; Jacob Kerkstra; Tyler Krause; Ryan Kruegel; Citlaly Leanos; Nina Leon; Mattie Levy; Ryan Louck; Shivan Malhotra; Madeline Maloney; Christopher Marchione; Crystal Martillo; Mackenzie Mathis; Maricela Melero Rojas; Taylor Miller; Leah Mims; Griffin Mitchell; Connor Morfoot; Rylee Mudry; Alexis Munoz; Spencer Napiwocki; Samantha Novakovik; Cecilia Ohale; Axel Ohrvall; Aline Orozco; Carlos Palomo; Alyssa Fae Pangilinan; Rachel Park; Nicholas Pedersen; Kaylee Perkins; Liam Poe; Kofi Prah; Siomara Puga; Jessica Ramirez; Drew Raspolich; Sneha Ravi; Jacob Rissman; Alexis Rogers; Erin Rzonca; Zahid Salodawala; Carlie Shrupsha; Alivia Sidman; Jacob Smith; Zachary Stutler; Jules Suarez; Kaitlyn Sundling; Lauren Thibault; Carolyn Togliatti; Victoria Trefry; Graciana Trillo-Ruggles; Abbigail Weaver; Jordyn Williams; Gavin Withaeger; Tara Woday; Jia Hao Yao; Tahj Yearby; Cailey Zack.