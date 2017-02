Dist. 365U: Lukancic Middle School (Romeoville) 1st semester Honor Roll  

1st Honors

Nicholas Abraham, Eleora Abruzzi, Godfred Adjei-Darko, Rumaysa Affan, Nicholas Agyemang, Swathy Ajikumar, Carlos Alcantara, Andrew Ambrosio, Michelle Amoo, Chloe Anderson, Savannah Anderson, Joseph Anderson,

Jasmine Audelo, Karylle Dubhe Baltazar, Neomii Barron, Patrick Barszczewski, Emily Margareth Bautista, Nathan Beaver, Yesenia Becerra Vazquez, Riley Belonio, Sean Bitto, Noah Blizniak, Ruth Boasiako, Bright Boasiako, Amy Bour, Sierra Bradley, Matthew Brasier, David Bray, Morgan Bruno, Ryan Budz, Ayden Burnett, Rachel Cabrera, Eric Camden, Tristen Campbell, Lea Cardenas, Elizabeth Carrillo, Jessica Cecchi, Karly Ceci, Luis Chavez, Krystian Chlebek, Elijah Chojnacki, Kaitlyn Chruszczyk, Irina Clarke, Francisco Colmenero, Claudia Cuevos-Rodriguez, Hannah Curran, Brian Davalos, Mackenzie Davis, Manuel De La Rosa, Lydia Delk, Abigail Devera, Anthony Diaz, Samantha Dobrovolny, Sergio Dondiego, Emily Doty, Ryan Dzielawa, Maya Edrada, Noah Elechicon, Jaden Elechicon, Trinity Espinosa, Cody Faille, Miranda Fisher, Nayeli Flores, Michael Fontana, Victoria Fox, Crystal Galaviz, Leila Garcia, Joshua Garcia, Nicholas Garcia, Valeria Gomora, Lizbeth Gonzalez, Devin Hamblin, Jailyn Heintz, Nuvia Hernandez, Veronica Iwanicka, Arianna Jamski, Benjamin Jewell,

Joseph Jones, Bruce Juarez, Alissa Kitchens, Jakub Klimek, Madeline Koperski, Theresa Kowalkowski, Michael Kowalkowski, Patricia Kowalkowski, Andrew Krizizke, Alex Krupa, Karolina Kuchta, Michael Lane, Christian Lechuga, Adrian Lechuga, Connor Lee, Amanda Listermann, Jennifer Lugo, Kerry Madden, Joseph Madeja, Thomas Magdziak, John Magdziak, Jordan Maloney, Megan Mandrelle, Tia Martin, Kayla Martinez, Christian Masson, Ella Mazur, Allison McHugh, Ashley Mendoza, Michelle Mendoza, Vanessa Mendoza, Aiden Michienzi, Matas Mikuckas, Monika Mikuckas, Anthony Miocic, Yesenia Montes, Seth Moser, Carter Munroe, Brayden Murphy, Alayna Nance, Daniella Nartey, Helena Null, Alexis Oceguera, Aidan O’Donnell, Vanessa Olivares, Erika Ornelas, Mia Ortiz, Stephany Osei Opoku, Samantha Padal, Jamie Pantoja, Jose Pantoja, Isaac Pena,

Mariyah Pickett, Ashley Pipowski, Emma Podojil, Dominique Ramirez, Bryce Ranchero, Dale Reeves, Vianey Reynoso, Julian Rivera, Lei Audrey Rivera, Brenda Rodriguez, Gabriel Rodriguez, Lilliana Roman, Tyler Romy, Grace Roth, Grace Ryan, Jaden Sanneman, Jackson Sanneman, Dylan Scafuri, Cierra Schmidt, Isabel Marie Schuch, Juliana Selby, Emily Serrano, Gavin Shahan, Leslie Silva, Isabelle Skibinski, Carol Soto-Diaz, Lila Spalla, Sarah Steele, Austin Sterling, Gisselle Tavira, Matthew Tebalan, Lillian Thomas, Weronika Tokarska, Melanie Troche-Agazzi, Tianne Turgeon, Kaelyn Turner, Morgan Underwood, Kendall Vaira, Michelle Valadez, DiegoVallejo, Nathan Valmores, Nicole Nina Valmores, Laila Van Hook, Azaria Van Hook, Savannah Vicory, Desiree Villanueva Collins, Nikolas Vondra, Grace Weber, Megan West, Jacob Whicker, Lucas Wilhoyt, Lewis Williams, Christian Williams, Erik Wojdyla, Lyla Zemeckis, Natalie Zipperich, Patricia Zoto.

2nd Honors

Viridiana Abarca, Zudiya Abruzzi, Olivia Anderson, Tyler Anderson, Caleb Appiah-Dankwah, Alexandra Arreguin, Alyssa Baldwin, Alicia Barajas, Isaiah Barnes, Trace Bartlett, Patrick Bixby, Hailey Blankenship, Madison Blum,

Joel Boasiako, Hope Boness, Bryce Bowman, Alexis Brito, Tyler Budz, Richard Burnoski, Michal Burzynski, Patrick Cadet, Taya Chaney, Carson Churchill, Emily Cornejo, Katelyn Dahlberg, Emmanuel Darko, Journey Davis, Ariel Deal, Hugo Delgado, Devon Dorsey, Bryan Doyle, Madison Drafke, Kaitlyn Dunning, Riley Duranty, Jose Esparza, Autumn Flowers, Shaunna Freeman, Erick Gomez, Michelle Gonzalez, Irene Gonzalez Jurado, Guillermo Gonzalez Padilla, Destiny Hamblin, Tyler Harris, Tykara Harrison, Nicolas Hernandez, Juliano Hernandez,

Jenna Janicke, Julian Jimenez, Collin Johnson, Yuri Juarez, Isabella Juarez, Lizbeth Juarez, Montavia King, Gabrielle King, Tanner Kittle, Cam Kittle, Mackie Kowal, Adrian Kumor, Tatiana Lenoir, Olivia Lloyd, Samantha Lopez, Brayan Lopez Marquez, Omar Loya, Joshua Madeja, Anthony Magliano, Jacqueline Mariano, Celeste Marin, Jose Martinez, Jasmine Mateo, Valerie Mateo, Mason McCormick, Emily McGregor, John McHugh, Alexander Mendoza, Madeline Mijares, Jacqueline Miller, Mirko Miocic, Miles Moody, Matthew Moyolt,

Ulysses Munoz, Arianna Mustafa, Amir Mustafa, Samantha Najera Torrijos, Ava Nance, Giorgio O’Brien, Eduardo Olague, Allan Ontiveros, Denise Orizaba, Yarelis Ortiz, Fatima Ortiz-Lara, Linda Pacheco, Madison Pena, Jorge Perez, Devryn Perteet, Samuel Price, Karen Ramirez, Ricardo Rebellon, David Rivera, Alyssa Rodriguez, Ramon Rodriguez, Zaid Rodriguez, Alan Rodriguez Rodriguez, Zachary Rogoz, Jesse Rosales, Jaden Ruiz, Lissete Sanchez, Anthony John Sanchez, Alexis Sandoval, Yahaira Saucedo, Haley Schaefer, Tyler Schlueter, Matthew Scott-Masson, Kristyn Sliepka, Sanai Smith, Bianey Soto Barraza, Tyler Spiecker, Lydia Springer, Aleksandra Szettel, Allyson Szumacher, Britzely Tabizon, Philiffe Tebalan, Na’kaia Thomas, Devin Thomas, Jade Tovo,

Ty Underwood, Bobby Vaughn, Brittany Vera-Galindo, Efren Villanueva, Cameron Whicker, Kayla Young, Dylan Ziebarth, Ricardo Zuniga.

