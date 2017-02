Humphrey Middle School (Bolingbrook) 1st semester honor roll

Grade 6….1st Honors

Ayaaz Arif, Morgan Burke, Brandyn Butler, Benjamin Campa, Isabelle Carino, Natalie Cojulun, Blake Crudup, Ashley Damian, Abdiel Diaz, Katelyn Dohmeier, Melissa Duron, Alicia Enriquez, Abram Fields, Axel Flores, Gael Flores, Julianna Flores, Viviana Flores, Madison Fredrick, Selina Garcia, David Guerrero,

Madison Harbacek, Nicholas Harris, Connor Hennessy, Alexandra Izucar, Brianna Januska, Armando Jaquez, Anais Jimenez, Danny Jimenez, Tremarean Kelley, Travis Kessler, Umar Khan, Devon King, Alexandria Kovarik, Ciara Kraus, Jacob Larson, Jada Law, Jocelyn Lazcano, Isabella Lester, Renata Lezama, Fernando Llanos, Yojan Lopez, Alan Magallanes, Denise Maldonado, Gianna Maniglia, Janelle Manuel, Carlos Martinez, Julian Mata, Simona McDonald, Jaymi Melvin, Julissa Nevarez, Natalie Newman, Autum Nilles, Madison Painter, Aarti Patel, Lindsay Phonngavong, Alexander Pulido, Melanie Ramirez, Jimena Ramirez Garcia, Stephanie Sanchez, Daisy Sangabriel, Daniel Silva, Kalik Thompson, Anthony Titone, Emily Tixta, Litzy Torres, Brandon Tosh, Keiah Welch, Alyssa Welko, Jodi Yancy, Anthony Zepeda

Grade 6….2nd Honors

Ariza Aguilar, Juan Almaraz, Lisette Almaraz, Malik Banks, Francis Bediako, Jeremy Bennett, Samantha Butler, Daniel Camacho, Emma Chacon, Luismario Chaparro, Kevin Diaz, Ja’nyla Duncan, Ravenfrancis Enghog, Leslie Escobedo Garcia, Nevaeh Green, Devan Hargeaves, Gebriela Ibarra, Aaliyah Jenkins, Jamarrion Johnson, Gavin Lester, Luis Lopez, Ezequiel Lopez-Hernandez, Aimee Maldonado, Julian McNeal, Keandre Miles, Tanya Montalvo, Eddie Paredes, Joseph Pasekel, Samantha Reeves, Austin Retzer, Karina Rodriguez, Lea Rodriguez, Melanie Rodriugez, Mikayla Ryan-Hicks, Mariola Sanchez, Vanessa Sanchez, Miguel Segundo-Quintana, Brian Skeate, Aaron Smith, Jordan Smith, Luke Smith, Isaiah Torres, Jesus Trujillo, Muhammed Umer

Grade 7….1st Honors

Mayrany Acuna-Perez, Lyba Akhtar, Lissette Alonso, Emily Arias, Joshua Beechler, Kieran Bukovsky, Desiree Carter, Evelyn Cruz, Kadence Edmond, Faith Escudero, Jalaila Fisher, Ronald Franco, Jasmine Heath, Moises Hernandez, Michael Huerta, Albert Huynh, Kelly Julio, Bethany Kugach, Claudia Llanos, Jessica Lozoya, Aubrey Mack, Kelly McNulty, Evan Miller, Isabella Moreno, Luca Muhs, Josephine Ofori-Apau, Osvaldo Ojeda, Dulce Maria Porcayo, Brian Quintana, Trenise Robinson, America Rosales De Avila, Nana Sam, Justin Schmidt, Izzam Siddiqui, Michelle Steffenhagen, Tyanna Thomas, Ivan Torrijos, Irma Ultreras, Evelyn Urquizo, Miles Williams, Valeria Zaragoza,

Grade 7….2nd Honors

Yaseen Ahmed, Madyson Biehr, Isabelle Brus, Deja Butler, Daniel Cabral, Jenny Carmona, Hailey Carpenter, Mohammad Chaudhry, Hailey Cushing, Israel Dominguez, Autumn Domzalski, Makaela Donaldson, Ashley Feldman, Jaden Flynn, Braulio Garcia, Taylor Kokenes, Jaylan Lacy, Bethany Lopez-Delgado, Anabeth Lucas, Joanna Luna, Valerie Mattsey, Julian Medina, Kyann Merrill, Hassaan Mian, Sean Molyneux, Andres Morante, Mariana Munoz, Arthur Navarro, Elliott O’Brien, Vanessa Osornio, Athaliah-Delani Percoliza, Brian Pichardo, Vianka Sanchez, Emanuel Saucedo, Cali Swinarski, Carina Tapia-Barrera, Sebastian Tenorio, Angela Velazquez, Julian Villafuerte

8th Grade….1st Honors

Daphne Abundez-Vazquez, Fernando Alcauter, Caitlyn Andrews, Jessica Arias, Harold Arriaga, Ismael Bahena, Cora Beach, Esther Bediako, Judith Bediako, Jessica Blanco, Sandra Bobysud, Shanna Bouier, Justin Brown, Abigail Brus, Karolina Bulviciute, Chavell Butler, Alondra Camacho, Samantha Cammack, Atlantis Canty, Matthew Chacon, Kourtney Chapman, Kyara Chisolm, Angelica Clara-Avelar, David Combs, Sofia Cusimano, Hope Dowell, Jaden Elmore, Jessica Engstrom, Joshua Erickson, Miranda Espinoza, Jose Fernandez, Emily Frias, Juan Garcia, Michelle Garcia, Naidelyn Garcia Mejia, Juan Garcia Nambo, Ashley Gentles, Leslie Gonzalez, Leslie C. Gonzalez, Avery Grosvenor, Michael Henderson, Andrew Herman, Anjelica Herrera, Isabel Jaquez, Emilio Jimenez, Jake Jimenez, Gavin Jones, Kaylei Jungkans, Sarah Kurth, Kylie Larson, Jeniffer Leon, Alejandro Llanos, Claire Lodovico, Christian Lopez, Citlali Lopez, Nala Luckett, Cristina Manrique, Alexander Martinez Garcia, Capricia Mays, Ghaze Mian, Graciela Mondragon, Jayla Murry, Christian Nan Danke, Cristian Nolasco, James O’Brien, Zaira Ojeda, Mara Orozco, Alfred Pasekel, Haylee Quiroga, Victor Ramirez Quintero, Averi Reyes, Jazmin Rojas, Jared Saucedo, Aleah Saunders, Nykolas Shaw, Mateo Smith, Joseline Sosa, Jonathan Soto, Kyree Travis, Sophia Uribe Torrijos, Marco Vazquez, Joshua Watters, Samantha Welko,

8th Grade…2nd Honors

Iris Alexander, Roberto Anderson, Daniel Arreola, Christopher Arteaga, Jaime Avila, Nathan Birge, Robert Brobston, Brandon Camacho, Manuel Chavez, Nyla Clayton, Kevin Collazos, Gabriela Cordova Flores, Tyler DiPietro, Katherine Flores, Jordan Garrett, Lizbeth Gaytan, Erwin Gonzalez, Jarisle Gonzalez, Jordan Guerrero, Selena Guerrero, Melissa Gutierrez-Aguilar, Jairus Harlan, Carlos Hernandez, Alberto Herrera, Yulyana Huerta, Leo Huertas, Kamea Huntington, Myka Jones, Julian Lemus, Angel Lopez, Samuel Lopez, Edgar Martinez, Alexis Maximo-Arriaga, Destiny McGee, N’Kylah Meeks, Christopher Millan, Andrea Mondragon, Adriana Najera, Alexander Osorio, Luis Ovalle, Ashley Pointer, Cecilia Quiroz, Alexandra Ramirez, Omar Rivera, Charlie Sanchez, Oscar Silva, Stephanie Solis De Paz, Marcell Stewart, Caleb Taylor, Kyonte Thomas, Joseph Titone, Medina Trgo, Malik Turner, Saad Vaid, April Valerio, Alexandra Villafuerte, Miguel Villasenor, Kurt Waldrep, Alec Wloch

This message is for named person(s) only. It may contain confidential and/or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost should mis-transmission occur. If you receive this message in error, delete it (and all copies) and notify the sender. You must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient. Valley View Public School District 365U reserves the right to monitor all e-mail communications through its networks. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states otherwise and the sender is authorized to state them to the views of any such entity. This e-mail has been virus and content scanned by Valley View Public School District 365U.