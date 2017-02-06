Jane Addams Middle School in Bolingbrook announces 1st semester honor rolls

Honors

Alexis Adams, James Afriyie, Joseph Afriyie, Julia Aguirre, David Ahern, Francesca Alarcon, Angel Ambriz, Ohene Appah-Dankyi, Josef Aranda, Vanessa Arellano, Morgan Ashmore, Nathaniel Barrera, Katherine Benesh, Daniel Boomker, Jacobi Bramlett, Adan Bugarin, Cindy Calderon, Cam’ron Campbell, Naela Campos, Daniela Carrillo, Daniela Carrillo, Anthony Castellano, Lizbet Cayetano, Omar Chaparro Quintana, Carolina Chavez, Noah Claudio, Xavier Cobb, Aurora Colorado, Mekhi Cooper, Emily Cortes, Andrei Nichole Cortiguerra, A’shanti Cunningham, Ethan David, Wendy Delara, Austin Demers, Alex Doyle, Jonathan Dunlap, Chloe Eggers, Priscilla Escalante, Arielle Essex, Terence Flanagan, Juan Flores, Sebastian Flores, Elissandra Garcia, Ivonne Gomez, Izabela Gomez Villagran, Janette Gonzalez, Efua Grant, Janett Guerrero Amaya, Kasandra Gurrola, Natalie Gutierrez, Sergio Gutierrez, Kimora Haynes, Montgomery Henry, Mark Hernandez, Thalia Herrera, Monica Heusmann, Dillon Hinojosa, Tayshaun Howard, Daniel Huang, Nicolas Huot, Daphne Ibarra, David Ingram, Brandi Israel, Niyah Jackson, Shakira Jackson, Summer Jarka, Danika Jimenez, Guadalupe Jimenez, Jalen Johnson, Christian Jones, Julius Jones, Demiana Kahoush, Faiza Khan, Ayel Kikama, Lederrick Kimbrough, Deche’ Lewis, Angelica Joy Lim, Kyla Lindsey, Lesli Lopez, Jennifer Lozano, Alexander Macha, Francisco Martinez, Lindsay Martinez, Jaden Matlock, Kelly Maziarz, Jason McWilliams, Janyne Mertes, Kylie Miller, Trinity Mills, Derek Monterroso-Mendizaba, Emma Morales, Dallas Morrison, Alena Morrissette, Erick Murillo, Jordan Murillo, Emily Nevarez, Armoni Ojeda, Tatiana Overton, Sofia Park, Isha Patel, Lonnie Phillips, Morgan Phillips, Jeremiah Pierce, Edmund Pina, De’mia Richardson, Denise Rodriguez, Michael Ruiz, Luke Sarofim, Victor Segundo, Cameron Sharber, Sarah Sramek, Alyssa Stelzik, Bianka Stephens, Jocelyn Tafur, Jasmine Tan, Jamesha Tate, Xia Thomas, Mya Tobar, Dillon Tolliver, Shavana Tomlinson, Kevin Torrijos, Sakeena Turner, Jocelyn Vannoy, Marlene Vargas-Guizar, Fernando Velazquez, Melanie Villabroza, Emilia Villa-Rodriguez, Alex Vodvarka, Jacob Vogenthaler, Auri Watson, Jazariea Weeks, Marcus Williams, and Zaki Young-Howell.

High Honors

Jacqueline Abogado, Serenity Aguilera, Blessing Agyare, Diamond Agyare, Edwin Alcantara, Tyler Alirie, JaNya Allen, Jennifer Almaraz, Mohammad Alsharqawi, Rushi Amin, Hillary Ansere, Rianne Apilado, Nana Yaa Appah-Dankyi, Kendelle Aprati, Alyssa Arce, Jestina Marie Armamento, Muyiwa Arowolo, Adiba Asad,Gabriela Avila, Ariana Ayala, Matthew Balas, Caitlyn Barbour, Douglas Barbour, Abigail Baylon, Luis Bazan, Paris Beaugard, Allison Bednarski, Arielle Anne Bernardo, Peighton Bey, Zachary Bisplinghoff, Ava Bricknell, Ethan Bucio, Kyle Buckley, Joshua Candelario, Madison Carter, Belen Casimiro, Diego Castillo, Juliusa Castro, Hailey Caudill, Jonathan Chaparro Quintana, Lucas Churulo, Angela Ciaccio, Anjilee Cobb, Lauryn Coleman, Quintin Cook, Diego Corral, Mya Cortez, Ryan Cozzi, Cameron Crosier, Julia Czepiel, Shawn David, Ellie De Farno, Brayan De Jesus-Guevara, Jesenia De La Cerda, Amaya DeJesus,Adriana Diaz, Nicholas Dipaolo, Elisa Dominguez, Doneeta Dominic, Nathan Dowuonah, Christopher Edquiban, Danielle Edwards, Tess Eken, Haley Elliott, Nathan Eusebio, Sophia Everett, Jayla Finley, Sarah Fino, Gavin Fisher, Trevor Fisher, Alexis Flores, Julien Flores, Saide Flores, Rogelio Flores Jr, Isabella Fogt, Matthew Francisco, Jasmine Freeze, Ella Frey, Erin Galvez, Bertin Garcia, Katrina Gates, Domanique Gipson, India Glasper, Alicia Goetschel, Angelica Goetschel, Kiera Gomez, Alondra Gonzalez, Jessica Gonzalez, Corey Graham, Jessica Greenberg, Marvin Guzman, Imad Hamid, Iman Hamid, Alana Hampton, Xzaria Hansbrough, Carson Harris, Taylor Harris, Emma Harvey, Leila Has, Matthew Haugh, Kenny Hernandez, Naomi Hernandez, Paula Hernandez, Merelyn Hernandez-Ortiz, Melissa Hinckley, Sydney Hinojosa, Isaac Hobbs Jr., Tion Houston, Ruby Huerta, Chinenye Ifeajekwu, Yaneli Izaguirre, Zahary Jefferson, Anthony Jimenez, Xiana Jones, Kennedy Jordan, Rileigh Jose, Lillian Konieczny, Nathan Koonce, Elaine Koppel, Gabriel Koppel, Isabelle Kurian, Airyanna Kuykendall, Beatrice Nicole Ladra, Trevor Lamb, Ayak Lewis, Joey Li, Justin Alexande Lim, Lynette Marie Lim, Natalie Lindwall, Julie Linehan, Gibson Litster, Kimberly Lopez, Victor Lopez Hernandez, Daniella Lorenzo, David Ludemann, Kailyn Lynch, Elizabeth Macha, Hans Manganti, Alanna Mansur, Alyssa Mansur, Aidan Manuel, Amanda Martinez, Derek Martinez, Mikayla Martinez, Trivion Matthews, Joseph McDermott, Addison McInerney, Emily McKeever, Breanne McCoy, Andrew McElroy, Kelli Medina, Cristian Melendez, Brisa Melgar, Luciana Mercado, Nicole Mercado, Brenda Mexicano, Kailyn Millar, Mirhiba Mirza, Umahani Mohammadi, Alex Molnar, Charlotte Moon, Delanie Moore, Kaylin Moore, Elisa Morales, Emma Morales, Riley Morales, James Morrissette, Jonathan Mosher, Robert Mosher, Kate Mottlow, Zachary Mottlow, Claire Mueller, Marguerite Mueller, William Mueller, Kaitlyn Nadres, Jennifer Nambo, Yasmin Nasim, Zachary Natsheh, Nena Navarro, Cynthia Ng, Julian Nungaray, Sean O’Donnell, Liam O’Neil, Kerrianne Oomens, Jocelyn Orozco, Sean Otto, Tinuola Owolabi, Renee Owusu, Fatima Padilla, Raquel Palacios-Chaves, Bryce Pampuch, Kaylee Pannek, Keith Vhan Andr Papa, Jonah Park, Jorge Pasturczak, Aman Patel, Jasmine Patrick, Jonah Pavey, Alexsis Pellecer, Emely Pena, Rebecca Pena, Kevin Perry, Cana Phillips, Leah Popoolapade, Aaron Preimesberger, Charlotte Price, Cameron Pritchard, Hunter Racic, Tyler Racic, Yesenia Ramirez-Medina, Chanieyha Randall, Bismah Rashid, Alexis Reed, Madison Reed, De’ahna Richardson, Sean Robinson, Elijah Rodriguez, Julia Rodriguez, Kassandra Rodriguez, Arturo Rodriguez-Martinez, David Rogel, Ariana Ruiz, Aidan Rybialek, Joshua Rybialek, Connor Sadowski, Serena Sah, Jada Samuels, Elizabeth Sanchez, Ramah Sarfraz, Faith Scaria, Ashlyn Schnute, Delaney Schretter, Gwendolen Schretter, Paul Scott, Madison Sea-Macak, Joshua Seidel, Salise Sepulveda, Iqra Shafi, Paul Simoncelli, Jasleen Singh, Ronik Singh, Makiya Smith, Logan Sourile, Joseph Spaccapaniccia, Madelyn Spengler, Zachary Spengler, Daniel Steenstra, Trinity Stephani, Biondina Stephens, Justin Stockman, Andrew Stone, Rachel Stowers, Armaan Suga, Braeden Suwanski, Maria Suydam, Juweria Syed, Jaelynn Taylor, Cristina Tejeda, Maria Terrazas, Karrah Toatley, Keara Torkelson, Alex Tran, Evan Tran, Asia Tsaveas, Drevion Turner, Alison Tykane, Connor Tynan, Jack Vargas, Jose Venegas, Danielle Louise Vidad, Vanessa Vidito, Jane Villagran, Karen Villasenor, Jack Vodvarka, Joshua Vollmuth, Damon Walters, Justin Walters, Alana Walton, Laila Walton, Julius Wardlow, Brett Wasick, Connor Wasick, Jazmine White, Vanessa White, Colby Wilson, Miles Wilson, Phebe Wilson, Zoe-Anna Wilson, Bianca Wolk, Matthew Joshua Yap, Annabeth Yeung, Ahmad Yousuf, and Lilly Zander.