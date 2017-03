LTHS District 205 Top Ten Percent the Class of 2017

Lockport Township High School proudly announces the Top Ten Percent of the Class of 2017.

The following students are graduating in the top ten percent, based on GPAs, of their graduating class:

Robert Adamski, Joseph Ancel, Melanie Anderson, Jorie Beaumont, Jacob Beavers, Kevin Becker, Adam Blaszkiewicz, Morgan Bollinger, Mary Buchheit, Thomas Calderaro, Emily Clark, Joseph Colarelli, Arlene Coleman, Sarah Conger, Cassidy Cronholm, Emily Daly, Catherine Davidson, Ashley Dominici, John Downey, Alexis Duda, Dalton Dwyer, Emily Dybas, McKenzie Ebel, Sydney Engberg, Katelyn Ferrin, Hannah Frank, Jenna Franzen, Alexa Gajda, Krystian Gajdzis, Emily Galfano, Rodrigo Garcia Cardenas, Nolan Gilbertsen, Krystian Glowacz, Sierra Goldstein, Jaclyn Greci, Jake Harris, Julie Heniff, Victoria Hennessey, Laura Hernandez, Michael Hippleheuser, Daniel Houlihan, Luke Ignell, Thomas Inczauskis, Madeleine Jadron, Kayla Janssen, Dominik Jaskowski, Kacie Johnson, Serene Jones, Meghan Karbarz, Joshua Knize, Sylvia Kordaczka, Makayla Kraus, Kristen Krupinski, Elizabeth Kuhn, Aubrey Rose Lazarz, Austin Lenzi, Jilleeanne Lorenz, Cassidy Loughran, Stephanie Luna, Leah Macey, Rachel Maida, Tomi Jo Mansell, Rachel Martin, Jonathan Mattingly, Sara Mazrimas, Sean McCarthy, Kelly McClusky, Alex Middleton, Bret Miller, Shannon Moore, Megan Moran, Abby Morgan, Luke Nance, Eilish Newcomb, Brendan O’Dwyer, Brittney O’Neill, Allison Oster, Trevor Parchem, Erik Pintoy, Paige Plebanek, Jacob Podczerwinski, Allison Polinski, Rachel Pollock, Hannah Porrey, Daniel Provenzano, Marissa Ramirez, Silas Rea, Elizabeth Rodgers, Zachary Rodriguez, Sarah Rollins, Thomas Ruane, Jarod Ruschill, Melissa Schmitz, Noah Speechley, Mikala Spencer, Brian Stapleton, Maria Stevens, Daniel Stojsavljevic, Karlee Stortz, Katarzyna Szeliga, Kari Tetlow, Monica Turski, Christina Uhrenbacher, Felipe Valladares, Brandon Wenzel, Dale Westberg, Cara Wiemeyer, Cassidy Williams, Katelyn Winge, Amanda Winkelman, Jessica Wirtz, and Elisa Witt.