Plainfield Dist. 202: First Semester High School Honor Roll, 2016-17

Plainfield High School Central Campus
High Honor Roll – Grade 9
KUMAYL AHMED, SANA AHMED, BROOKE AHRENS, JACOB ALMAWI, REZA ALVI ROBYN APARRI, KOBE FRANCO AQUINO, LUKA ARROYO, ADEENA BAIG, SARAH BAILEY, ARIELLE BARTOS, MADELYNN BATTLES, DOMINIC BENNETT, HUNTER BLAGG, ABIGAIL BLAZEVIC, OLIVIA BRADY, JESSICA BRISENO, CARTER BROWN LILLIAN BRUNO, EMILY CALDERON, GILLIAN CAMACHO, JORDAN CAMACHO ALLY CANAVAN, KARLA CERVANTES, KEVIN CHEUNG, DAVID DABKOWSKI LILIAN DANNER, CHRISTIAN DE LEON, KYLEE DEGEN, THEODORE DEIMER KADEN DOLBEE, JACOB DONAHUE, CLAIRE DORMAN, GILLIAN DORMAN DANIEL DOUCET, ALISSA DUCETT, QUIARA DUNSON, JULIA EGLY, CONNOR ELENS, ANASTASIA EVANS, KENNETH FOX, JONAH FROSCH, ZION GATSON, ADRIANNA GIACONA, ABIGAIL GIGLER, CARTER GLATT, GRACE GLODOSKI, MADISON GOETSCH, EMILY GONDA, MARIJA GOSHEVA, TIARA GUIDER, GIANNA HARTMANN, JACKSON HERITAGE, NATALIE HEYE, AMERICA HINOJOS, ERIK HOEFLINGER, JENNA HOMAN, KAITLYN HUSAK, JULIA JESSEN, ABBY KIECA, KATHERINE KINCH, VALERIE KNIGHT, EMILY KNOBBE, RYAN KODURA, KYRA KOHLSTEDT, HANNAH KOPEK, DILLON KOTY, AUSTYN KRAFT, QUINN KRAWIEC, MASON LARSEN, MORGAN LEE, MIA LISTELLO, TOBY LISTER, JOSEMANUEL LOPEZ, STEPHANIE LOPEZ, LAUREN LOTARSKI, GLORIA LYNNE MAGEMENEAS, RYAN MAHONEY, JOHN MARTIN, HALEY MASTERTON, MALAIKA MBURU, FIONA MCCUE, ELIZABETH MEAGHER, BRIAN MEEHAN, MARISSA MICHEL, PAYTON MIDDLETON, IVII MIKOLAJCZYK, GENEVIEVE MILLHOUSE, MATTHEW MILLHOUSE, SARA MOHLER, MOLLY MUNDLE, JENNA OBMAN, NAVIA ORNELAS CONTRERAS, ELIZABETH OSPALIK, POOJA PARIKH, SARAH PARKER, ELIZABETH PARMENTER, TYESHA PARSON, DUSTYN PERONA, MAKAYLA PINTO, DAVID POGGI, ALYSSA PRIBNOW, MIA PUSTZ, EMILY RAMIREZ, GABRIEL RASMUSSEN, MARCOS RIVERA, MARTHA RIVERA, KYREN RUDOLPH, TEEGAN SAMBELL, MATTHEW SANZA, ANNE SERDAR, JOCELYN SHAW, GEORGIA SIGLER, JUAN SILVA, KEVIN SINRAM, MELANIE SOTO, JANESA MARY STOUT, BRODY SUSKI, TYLER SUSKI, NINA TORRI, KATIE VERKLAN, ANDREA VILLICANA, ISABELLA VON PIESCHEL, STEPHANIE WALLACE, ELIZABETH WEIR, IAN WESSELHOFF, CAITLIN WHISNANT, JOSHUA WILLIAMS, VICTORIA ZULCA
High Honor Roll – Grade 10
MEGAN ABELLERA, SKYLER ACOSTA, NASHWAAN AHMAD, RYAN ARENS, OLIVIA ARRIAGA, ALIXANDER AWALT, DESIREE BARRAGAN, JAYDEN BAUER, CHARLES BISCHOFF, TAYLOR BISHOP, LAUREN BLASKEY, JIANNA BOCCONCELLI, JACOB BOOTH, NATHAN BRANDER, ELIZABETH BRECHTEL, GRACE BROCK, EJ SEAN BROTARLO, EMILY BURKAMPER, ELJEN CASERES, CHRISTOPHER COCKRELL, KATELYN CONNERTY, STEPHANIE CORNELIUS, CLAIRE CULBRETH, HANNAH CURE, MELISSA DAVILA, CARTER DAY, ABBY DE BELLIS, ZACHARY DE LEON, DANIEL DEROUIN, RISHAD DHARANI, ABIGAIL DISSETTE, JUSTIN DIVELBISS, ABIGAIL DOLATA, THOMAS EARLS, TIANA ETIENNE, SEYLA EVANS, CASEY FAGAN, BRANDON FEARDAY, LUZ FELICIANO, MICHAEL FINDER, ETHAN FOX, NOAH FRANCESCHINI, SHANE FRANZEN, IAN FREEMAN, HUNTER FUSS, AMANDA GAILE, PAIGE GALETTI, HECTOR GARCIA, ISABELLA GARCIA, JONATHAN GOETSCH, ALICIA GOLUSZKA, ANTONIO GONZALEZ, COLE GORDNER, ALEJANDRO GUZMAN, ANDREA HEAGNEY, BROOKE HENDERSON, ELIZABETH HSIEH, ALEXANDER ILIBASIC, PAYTON IRWIN, ASHLEY JESIONOWSKI, KATRINA KEARNEY, ETHAN KELLY, HARINDER KHAIRA, EMILEE KRAUSE, ERIN LIEBERMANN, JAC LINDISH, ALEXANDRIA LOERA, MEGAN LOGHRY, LILLIA LOUIS, MASON MAGEMENEAS, MCKINLEY MALONE, ALYSSA MARROQUIN, JASON MAYFIELD, KIANA MAYNE, PATRICK MCCORMICK, MACEN MEMISHOFSKI, COREY MICHEALS, ALEXIS MOISAN, CAROLYNE MOREIRA, JULYANA MOREIRA, CAMRYN MUIR, JOSEMANUEL PADILLA MORENO, CLAIRE PALMER, REBECCA PATUSH, OLIWER PIETRYSZEK, BRANT PLOWMAN, NATALIE PRENA, MADISON RAMBO, REBECCA REEDER, RYAN ROBINSON, ANNA ROWZEE, JULIA RUCH, ERVY SANCHEZ, TRINITY SAO, COLE SCHREIBER, CONNOR SHEETZ, SARA SHIPMAN, KATHERINE SHOOK, MADELINE SMILES, JULIA SMITH, KAYLEE SMITH, SULIANA SOLANO, TAIYA STELMACHOWSKI, KATHRYN STRAND, ISABELLE TODD, STEPHANIE TORELLO, REGAN TRUEBLOOD, TYLER TUASON, ANGELINA VASCIK, GUILLERMO VASQUEZ, NASA VO, ALEXANDRA VOGEN, HEATHER WARFIELD, BENJAMIN WIELGOS, GRACE WORLAND, IRIS WRIGHT, ANDREW WYCKOFF, ,
High Honor Roll – Grade 11
MEGAN ALLENSWORTH, HAYLEY ANDERSEN, DIEGO ANGULO, DAVID ASCENCIO, JESUS AVALOS, RUBY BARRAZA, SEBASTIAN BARRAZA, KAILEY BLUNK, MARIAH BOURGOUIS, DUSTIN BOYD, SYDNEY BROOKS, JACK BUCZEK, KARL BURNS, NOAH BYLON, MADISON COLANTONE, ISMAEL CONTRERAS, ALBERTO CORRAL, CONNOR DIVELBISS, DOMINIK DURNAS, HANNAH EDGAR, JAMES EGAN, DANIELLE ELLIOTT, ABIGAIL FORD, KATE GABRIELLE GALLINERO, SAMUEL GLODOSKI, DOMINIKA GORNIKOWSKI, MAY GOSHORN, SARAH GRAHAM, CARSON GROSS, MOHAMMAD HAMDAN, ELIZABETH HANSEN, ALYSSA HAUERT, NICHOLAS HEFFERNAN, RILEY HERBECK, DOMINIC HEYE, KAITLYN HILB, SARAH HLADE, JESSICA HOMAN, MARIA HSIEH, LAUREN HUG, KENNEDI JACKSON, PATRICK JASTRE, MARTIN KETTER, COURTNEY KEYS, SYLVIA KNIGHT, RACHEL KOSTELZ, ASHTON KREPELKA, WILL MACHACEK, LAUREN MARTIN, VIDALIZ MARTINEZ, JACQLYN MATHEWS, FINNEGAN MCCUE, MONICA MIHES, CARSON MILLER, STEPHANIE MIRELES, AMANDA MOHLER, GIOVANNI MOREIRA, LYDIA NOBLE, ALEXIS OBMAN, JAQUELINE OCHOA, EMILY PARKER, QUENTIN PARMENTER, ANNALYCE PERONA, VICTORIA PETERSEN, FRANK RUANE, ARELY SANCHEZ, MEGAN SANICO, EMILY SCUDELLA, JESSE SESE, BRIDGET SEXTON, REBECCA SHEEHAN, JADE SMITH, PAIGE SMITH, AIRIANA STERR, MCCADE TOMCZAK, COLIN TRUESDALE, ALYSSA ULREICH, HAYLEY VELASQUEZ, XENA VO, STEPHEN VOSBURGH, MELANIE WENDHAUSEN, JONATHON WILDERMAN, NOELLE WOODS, MARIE ZAKNOUN, MATTHEW ZALATORIS, NIKOLAS ZULCA
High Honor Roll – Grade 12
NORA AIT BOUCHERBIL, ANN BAILEY, GILLIAN BAMBULE, RHYANNE BARRY, COLLIN BASTIAN, KORRINE BEARD, MOLLY BEHLAND, ALEXANDER BERGER, JESSICA BILAK, GRACE BISCHOFF, KELLI BOZMAN, MEGAN BROCK, HALEY BROWN, KATHERINE BUCK, HEATHER BUSH, CASSARA BUTLER, NATHAN CANAVAN, JASON CATES, PATRICIA CHAVEZ, ROSE CHERVINKO, KAYLA CIESLINSKI, KYLE COCKRELL, DANIEL COLANTONE, CAITLIN CROSETTO, NOAH CULBRETH, ALLISON CUNNINGHAM, BROOKLYN DALY, SCHYYLER DAVIS, KAMRIN DOLBEE, BASIMA DOUS, ABAGAIL ELENS, JAVIER ESPINDOLA, SEAN EULITZ, MARIE FRANZEN, DEMETRIOS GALANOS, RAFAEL GARCIA ESCOBEDO, RICHARD GOLUSZKA, KAYLEY GRABOWSKI, ERIN GRAEFEN, MARINA HAMBLY, TAYLOR HAVELKA, JACOB HAWKINS, MARCUS HAYES, ANDREA HERRERA, KAIYA HIETIKKO, MICHAEL HOOD, COLLIN HUDETZ, AMATUL HUSNA, SELENA IBARRA, NICHOLAS ILIBASIC, ASHLEE KEASLER, BENJAMIN KENETH, ADRIANNA KOTY, ZACHARY KRUEGER, SAMANTHA LAMBERT, DOMINIC LARMON, JOSHUA LENTZ, MICHAEL LEONHARDT, CODY LISTER, AICHEM MALUBAY, MYLENE MANUEL, MADISON MARIK, GIANNA MARINO, CHLOE MARKHAM, ABBY MASON, AUSTIN MAYFIELD, CAITLYN MCCARTHY, MARISSA MEADOWS, AVERY MEDINA, BIANCA MESSINA, CINDY MIRANDA, MARCO MORALES, MADISON NASENBENY, SAMANTHA NEWTOFF, ANNE OBRADOVICH, NNENNA OKOYE, JUAN ORTEGA, RIYA PARIKH, DAVID PATUSH, JACK PLEWA, JESSICA PLEWA, NICHOLAS PRAH, KIERA PRATT, KAYLA RADAKER, SAMANTHA RAMIREZ, CLAIRE RANDALL, JAROD RODRIGUEZ, MARIAH RODRIGUEZ, JULIA ROMANOWSKI, ALEX ROMERO, EMILEE ROWZEE, MONICA RUIZ, KATELYN RUKUJZO, NATHAN SAMPSON, ADAM SCHREIBER, JESSICA SCHROEDER, BENJAMIN SCHUNEMAN, ASHLEY SHOOK, CHRISTIAN SINCLAIR, CLAIRE SINGLA, MADELINE SLOWIKOWSKI, BRIANNE SMITH, CYNTHIA SOLANO, HAILEY STACY, BRIDGET STARKMAN, SAMANTHA STELMACHOWSKI, DANA TAYLOR, SHELDON RICH TICALA, ANGELA UCCARDI, KIMBERLY VALDEZ, GABRIELLE VERGARA, REBECCA WARD, JACOB WARREN, JOURNEI WASHINGTON, LANEY WEBER, SHANNON WHITTINGTON, ABIGAIL YOWELL, NATHAN YUSKO, NATALIE ZYCHAL
Regular Honor Roll – Grade 9
AYA ABDULLA, OMAR AFZAL, TAYLOR AGUIRRE, SHELBY ALLEN, MICHAEL ANDERSON, ALEXANDRA ANTINK, JULIO ARCINIEGA, DYLAN ARMSTRONG, TAYLOR BABEC, DANIELLE BAILEY, ROBERT BAILEY, JILLIAN BARKER, MADISON BATTAGLIA, JASMINE BONSU, LINDSEY BOUSKA, MAYA BOWN, REYGAN BROEKEMA, JESSICA BROOKS, VINCENT BRUCE, JAMES BUCK, MATTHEW BURGESS, COLETTE BURROWS, ELLIE BUTUSOV, CADENCE CAGWIN, ANNA CAMPBELL, ANTHONY CANTU, JAMIN CARBONARA, REILLY CARMODY, KAITLYN CARR, FATIMA CASTRO SANCHEZ, KRISTINA CEBALLOS, MYA CHAVEZ, COLE CHERVINKO, RENEE CLEGHORN, WILLIAM CONNELL, MELODY CONNOLLY, SEBASTIAN CORONA, DAVID CRUZ, JONATHAN CUNNINGHAM, LENNON CUSTER, ALANA DALIEGE, SHEALEE DECKER, OMAR DIAZ, ANA DIMITRIJEVIC, MATTHEW DOLLE, ASHLEY DONNELL, JUSTIN DUDZIK, LIZZY DURAN, BRANDON DURANTE, MEGAN DYE, EMILY EBERHART, JOSEPH EDOZIE, AUSTIN EMRATH, PERLA ESPINOZA, DEAN EUBANKS, ALLISON FAU, DAMARIS FERNANDEZ, ALEXIA GARCIA, OSVALDO GARCIA-ESCOBEDO, STEVEN GEIGNER, ALEXANDER GIERTYCH, PAIGE GIESEKE, JOSE GOMEZ, RAVEN GOMEZ, JAIDELY GONZALEZ, TYLER GORDON, NAOMI GOU, TYLER GREEN, JADEN GUTIERREZ, DARION HALBERT, CONNER HALLA, EMILY HANS, DELVIN HENDERSON, LAUREN HENSON, GUADALUPE HERNANDEZ PARDO, WILLIAM HOFSTEADTER, JACLYNN HOLUB, JERRY HOLUB, GABRIEL JACKSON, BRETT JAMES, KAYLA JASTRE, DANIEL JIMENEZ, JAVARI JOHNSON, JONATHAN JOHNSON, TAVARI JOHNSON, DAVID KAMIANOWSKI, KYLE KASPER, SHANNON KEANE, BRIELLE KERZICH, PAYTON KEYS, AVA KITCHENS, JOSEPH KOSS, TAMARA KRALJEVIC, RYAN KRUEGER, TAYLOR LANDFAIR, GIANNA LOPEZ, MASON LOPEZ, AUSTIN LOUCKS, GRANT LOVETT, KAYLI LYLES, DANIEL LYON, ALEXIS MARROQUIN, JACOB MARTINEZ, JAZMIN MARTINEZ, SOFIA MARTINEZ, JESSICA MCCARTHY, COREY MCGEE, HAILEY MEADOWS, FRANCESCO MESSINA, BRANDON MICETICH, DYLAN MICHEALS, NICHOLAS MINNITO, DAYANARA MIRANDA, NATALIE MIRELES, DANIEL MONROY, JENNIFER MORALES, RICARDO MORENO, KATELYN MULLIGAN, ELIEL MUNOZ ROSARIO, KIMBERLY MURRAY, AIDAN NADRES, PAIGE NEDELSKY, KYLE NEWBERRY, ROBERTO OCHOA, HANEEFAT ONILENLA, MELISSA ORTIZ, SHELBY PACCHETTI, ISRAEL PADILLA, TOBIAS PAPUTSA, FABIAN PAREDES, BRITTANY PEREZ, ANDREW PETERSEN, JOSEPHINE PROVENCHER, ALEXIS RAJTAR, ARMINA RAMAZANOSKI, XIMENA RAMIREZ, AUBREE RICKETTS, NAUDIA ROBINSON, NYAH RODRIGUEZ, RUDY ROJAS, KEIJELY ROSARIO MAYSONET, KAITLYN ROSS, HANNAH RUANE, MATTHEIA RUDOLPH, AMANDA SCHEUBER, CHLOE SCHIEMANN, SYDNEY SCHILLINGER, ALEXANDER SCHOENLY, MIA SEBAHAR, JACOB SENCIAL, PAYTON SHAHAN, ANNA SHERBURNE, OLIVIA SHEVOKAS, JACQUELINE SILVA, JAKE SIMMONS, CODY SITTERLY, ZACHARY SLONE, ELISE SMITH, KEVIN STEWART, JOSHUA SWAIM, TAMARA TAPIA, ISABEL TAYLOR, CARSON TERRY, JAMARIA THOMPSON, JOSEPH TOTTE, GABRIELLE TREVINO, RENE TURIJA, CALEB VERGARA, ALEXANDER WEBB, CONRAD WEBER, EMERSON WEISSENHOFER, JONATHAN WENDHAUSEN, BRENDAN WETTSTAEDT, KATE WIESBROOK, DANIELLE WILLIAMS, HALEY WILLNER, ANDREANA WINKLER, RENAYA WOODS, EMILY ZACHREUS, ALEXANDER ZAJAC, NICOLE ZAKNOUN
Regular Honor Roll – Grade 10
MIKAYLA AHERN, ALEXKO ALVARADO, ESTHELA AVALOS, OLIVIA AVERY, NICHOLAS BAILEY, JOSEPH BAJNER, ABIGAIL BAKER, ZACHARY BARGAS, ASHLEY BARTRON, CHRISTOPHER BAZZINI, SAMUEL BEHLAND, JESSICA BERTINO, CONNOR BEST, SHELDON BLACKAMORE, ALISON CAPPS, TAYLOR CARROLL, DANIEL CARTER, JOSHUA CLEM, TAYLOR CODAY, NICOLAS CONFILIANO, CHRISTOPHER CONRAD, EMMA COOP, AMYA CORREA, DESTINEE’ COX, ALYSSA CULBERTSON, KLAUDIA CYGANIK, ALEC DANKO, HANNAH DARBRO, BRIAN DELGADO, SOFYA DESETT, VICTORIA DICKINSON, MICHAEL DOHERTY, HALEY DOOLIN, JACOB ELDER, ANDRE ELLIS, MICHELLE ESCOBEDO-SANCHEZ, YONICA ESPARZA, MARTHA ESPARZA SOSA, KELINA EVANS, JOSHUA FIGUEROA, MORGAN FIX, VINCENT FRANCO, MARIA GALANOS, ADRIAN GAMEZ, JAVIER GARCIA, JULIAN GARCIA, VIVIAN GARCIA, AYLA GILMER, ADRIANNA GONZALEZ, SAVANNAH GONZALEZ, NINA GUITRON, YHANELY GUTIERREZ, CRYSTAL GUZMAN, MARGARET HAMBY, ELIZABETH HARRIS, ANGEL HERNANDEZ, JOE HERRERA, GIAVANA HILL, IAN HOARD, CAROLYN HUG, TYLER HUMANN, SOPHIA ILIBASIC, JANEESE JUAREZ, LUCAS KOROUS, MEGAN KOWALCZYK, MATTHEW KRAFCISIN, JOSEPH KRAMARSKY, BRIANNA KRISTIN, ASHLEY KRISTOFER, KELLIE KUEHNI, SPENCER LAGE, HENRY LAWSON, VASILINA LESIV, REESE LILLIE, DAVID LOZANO, JUSTINE LUNA, ERYKAH LURRY, ANA MACHA, GERARD DOMINIC MADARANG, HECTOR MARTINEZ, YAZAN MASRI, LIAM MCCAFFERTY, TALIA MCCASKLE, TAJMAARA MCCLELLAN, ARYAHNA MENDEZ, JACQUELINE MENDOZA, JUDE MENDOZA, JESSICA MESIONA, LILIANA MIHES, HAILEY MIKENIS, MERICK MOORE, NICHOLAS MOORE, PIA MARIE MOSCOSO, TA’SHANA NABORS, ANDREW NADRES, DYLAN NANCE, MAXIMUS NAVARRO, JACK NEIGHBORS, ANTHONY NOBLE, ANGELINA NOE, CINDY NORIEGA, LACY O’BRIEN, KIERRA O’CONNELL, MEGHAN O’LEARY, RACHEL O’NEILL, BROOKE OLSON, ALAN ONTIVEROS, ALEXANDER ORLINSKI, PEYTON OSGOOD, CASEY OSKROBA, GREGORY PAVLIK, RACHEL PELKIE, ANDREW PIRC, ISABELLA PRADO, JUAN PRADO, MEGHAN PRIOR, ZACHARY RANA, RACHEL REEDER, BENJAMIN RODRIGUEZ, MARIANA RODRIGUEZ, MELANY RODRIGUEZ, JONATHAN RUKUJZO, CORRYN RUSS, ALBION SALIHU, CONNOR SAMANAS, ARIELLE SANDOVAL, RIELEY SCHIAVONE, JOCELYN SCOTT, BRANDON SKINNER, CONNOR SLOIER, ALYSSA SOLIS, DAVID SOSA, JACOB SOUSA, DAVID TAYLOR, GABRIELLA TEMKO, JHURRELL THOMPSON, MAKAYLA VASQUEZ, AVERY VAYDA, ALEXAH VILES, TREVOR WAGNON, KAELI WELSH, STEPHANY WILLIAMS, AUDIA WILSON, HAILEE ZALLIS, ALEX ZAMORA, OMAR ZAVALA, TAMRYN ZEHME
Regular Honor Roll – Grade 11
JOCELYN ABELLERA, AUBREY ACKERMANN, JULIA AGUILAR, RIDA AHMED, JOSHUA ALMAWI, JAKYRA ANDERSON, ZACHARY ARNESON, MATTHEW ATHERTON, LARA AYALA, BLAKE BABEC, SHANE BADERTSCHER, ALEJANDRO BARBA, CLAYTON BEGGS, JACOB BROCKHAUS, SAVANA BROWN, VERA BURIC, KIZIAH CAMERON, FRANK CARDONA, MADLYNN CLAUSON, JACQUELINE CLEAVES, TAYLOR CORICH, PAOLA CORONA, CANYON COVERT, ALEXANDRA CYBULSKI, EMMA DESIDERIO, RYAN DRAGISIC, TRISTAN DWYER, JOSHUA DYE, MARY-COLLET EDOZIE, TANNER EVATT, DANIEL FELKINS, TAMIA FLOWERS, LUCAS FRINK, SYDNEY FURMANIAK, KAYLA GAPUZ, TAYLOR GARCIA, MICHAEL GIUFFRE, ERICA GONZALES, ALEXA GORE, CHRISTOPHER GORE, MATTHEW GORE, ANNA GRADY, DANIELLE GRIESHABER, GRACE GRIMALDI, KATHERINE HAHN-BOISVERT, KEVIN HALL, AMANDA HASENJAEGER, SAMANTHA HEAGNEY, DANIELLE HENDERSON, JACQUELINE HERRERA, ZOEY HESCH, LUKAS HOUGHTON, MIKAYLA ICENOGLE, SAMUEL JACKSON, DEIVIDAS JANUSKEVICIUS, EMMA JASZCZAK, ALEXANDER JOHNSON, AUSTIN JONES, BRADY JONES, JESSICA JUAREZ, ZOE KELLEY, KYLE KILGORE, STEVEN KIRINHAKONE NHIPHAKOUN, KATHERINE KIZOREK, THOMAS KLIMEK, ROBERT KOHLSTEDT, CLAIRE KOLB, KEVIN KOWALCZYK, JESSICA LABRIOLA, ANGELINA LAM, ANA LARA SERNA, NICOLLETTE LEONE, ALYSSA LICKWAR, ROBERT LUNDGREN, CASSIDY LUTTRELL, MEGHAN LYONS, KATE MARGARELLA, ASHLEY MARTIN, ALEXANDER MASTERTON, MADISON MATHEWS, ANIRAE MCALLISTER, RILEY MCINTYRE, VIVIANA MEDINA, ANA MENDOZA PINEDA, JOSEPH MICHAUD, RONALDO MIGUEL, MEGAN MOGOROVIC, ANNA-KARINA MORALES, CHLOE MORRELL, BRENDEN MYRON, OLIVIA NAGY, AUDREY NELSON, HALEY NILES, MATTHEW OCEGUERA, JESSICA ORDEN, GIANCARLO ORNELAS, MARISSA PAPACEK, LUKE PERRICONE, LUKE PHELAN, FRANCINE PHILLIPS, AHJ’ENIQUE PINNICK, MATTHEW POGGI, ASHLEY PRIOR, JAMES PRYOR, CHRISTINA RAMIREZ, JOSE RAMIREZ, VANESSA RAMIREZ, JACOB RAMOS, DARREN SYL GRAHAM RANON, THOMAS RENTERIA, MIRANDA REYES, ZAMIRA RIVERA, ALLISON ROCK, PHILLIP ROMAN, BRADLEY RUCKER, ALFONSO SALAZAR-ARREOLA, NOAH SAMPSON, DANIEL SCHMITT, STEPHANIE SHIELDS, CAMERON SMITH, JOHN SOBKOVIAK, KIERSTEN SPARGER, JONATHAN SUCHOSKI, ORION SUFFECOOL, THOMAS SYRON, CHRISTOPHER TALBOT, ASHLEY TANAMAL, CHERI TANAMAL, RYAN THARAKAN, DEJAH TRAVIS, MARLEY TUCCI, DEVENNY VALENCIA, CHRISTAIN WAKEFIELD, SAGE WEISSENHOFER, ETHAN WEPFER, RYLEE WHITNEY, JAKOB WILLIAMS, NOAH WILSON, EMILY WORDEN, WINNI ZHANG
Regular Honor Roll – Grade 12
ANTHONY AFFETTO, KWADWO AIKINS, MICHAEL ALLEN, JOSEPH ANDERSON, JESSE AVERY, TYLER BADAR, CHRISTOPHER BAKEWELL, KATHERINE BAUSWELL, SARA BERTINO, BENJAMIN BIENVENU, JADE BLIDY, SAMANTHA BLOOMQUIST, NOAH BOGDAN, ALAINA BRADLEY, SEDRICK BROOKS, AUSTIN BROWN, KARLI BROWN, MAKENZIE BROWNING, NICAELA BUNGUBUNG, DANIEL BURGESS, BRANDON CALLENDER, WALTER CAMPLIN, NATASHA CARSTENSEN, DAVID CASTELLUCCI, KYLE CERBIN, CASSANDRA CHILDS, ARLEEN CLAVERIA, VICTOR CONTRERAS, BRAEDEN COOK, RACHEL COOP, JILLIAN CORREA, KATHRYN COUNTRYMAN, EMANUEL CRUZ, MADISON CURRAN, JARED CZENKNER, JORDAN DAVIS-SMITH, JOCELYN DEANG, BRENDAN DINOVO-SOUHRADA, AMBER DIVITO, DYLAN DREILING, BAILI DUCETT, MATTHEW DVORAK, KARINA ELIZONDO, JARED ELLINGWOOD, JACOB ELLIOTT, ADRIANNA ESPINO, JENNIFER ESTRADA, ALEXANDRA EYMAN, JASMINE FEI, JESSIE FIX, ALYSSA FLYNN, WILLIAM GAZAREK, JOEL GOMEZ, LURIANNA GONZALEZ, MAGGIE GOVEA, DARIUS GRAY, JOSEPH GRIESHABER, ALLIE GUINTA, ALFONSO GUZMAN, DESTINY HALBERT, ABIGAIL HARRIS, ADAM HAYES, PETER HENNEBERRY, BRETT HENRY, KYLE HLADE, AUSTIN HOLMES, VERONIKA ILIBASIC, DARRINGTON JOHNSON, FAITHE KAZMARK, ALEXANDRIA KEHL, ANDREW KOHRT, PATRYCJA KOZIARA, TYLER KRAJEWSKI, BRIANA KREGAS, CINDY LEAL, CONNIE LEMKE, JENNA LINDAHL, ARTURO LUEVANO-ARREGUIN, CLAIRE MACHA, IAN MACKOWIAK, MAGGIE MAIDEN, CHRISTOPHER MARTINEZ, DANIEL MARTINEZ, SEAN MCCAFFERTY, KRISTIN MCKEE, MIREYA MEDINA, VICENTE MEDINA, TIFFANY MURDOCK, CHRISTOPHER NANCE, MAZI NIEZGODA, RYAN O’MALLEY, ALEJANDRA OCHOA, FELICITY ORNELAS, ROCCO PASCENTE, NEEL PATEL, MADELYN PEREZ, SARA PETERSON, TAETUM ROSE PFINGSTON, ETHAN PLESE, COURTNEY POLANSKI, JOHN PORN, SHELBY POUNDERS, ADRIANA RAMIREZ, ZACHARY REACH, JOEI RODRIGUEZ, STEVEN RONCONE, ELIZABETH ROSENBAUM, MARC ROZANSKI, GRETA RUPEIKA, KENDRA RUSS, LUIS SALINAS, DAKOTA SAMANIEGO, KEYAIRA SARPONG, AUBREE SCHILLINGER, ANGELA SCHNEIDER, BROOKE SCHRYER, TAYLOR SCHWASS, ETHAN SEFCIK, MIA SELEFSKI, ANA MARIE SHELDON, MORGAN SHIPMAN, MOHAMMED SHUKRI, LILIANA SIAS, SAMANTHA SIMA, AIKO SINIO, SUMMERLYNN SMITH, SAMIAT SOLEBO, DANIEL SOSA, JAROD SPARACIO, SHANIA SUTTON, ALEXIS SWANSON, BLAKE TALAGA, KATHERINE TASA, GRANT THOMAS, CADE THORNBERRY, NATHANIEL TREVINO, JESSICA VAIRA, RAFAEL VALDIVIESO, CHANIYA VANN, SIMON VERZAK, KAYLA MARIZ VILLAGRACIA, ODESSA VILLARREAL, XITLALY VIVEROS, HUNTER VONDRAK, NORAH WAITKUS, JESSICA WIDMER, ERIN WIESBROOK, ZACHARY WILKE, KAMERON WILLIAMS, IAN WINDT, JENNIFER WISLOCKI, CONNER WITTMAN, MEGHAN WORDEN, MATTHEW YIMET, RYAN YOHE, JUAN ZAMORA, ALEXIS ZARBOCK, JAMPIERR ZHANAY BERNAL, RYAN ZYDEK
Plainfield South High School
High Honor Roll – Grade 9
JANELLE AGUILAR, MOLLY ALLEN, TRINITY ALLEN, KAILEY ALONZO, ARTHUR ANTHONY, JOEL ARCE, JACKSON BARTH, MATTHEW BECK, KAYCIE BLANKENSHIP, LOGAN BOROS, MARISA BRONGIEL, STEPHANIE BURNS, HANNAH CAMMACK, CAITLYN CASTILLO, CINDY CHAMBERLIN, MAOMARITH CHOU, HALEY CIRLINCIONE, DONALD CLARK, KIAN RICHARD CLIMACO, EVAN CLOTFELTER, VINCENT CORCORAN, MARISA COSTANTINO, DONIVAN CRANFIELD, ALEXIS CURA, TYLER CZOSCHKE, ANDREW DAVIS, TRESSA DEJOHNS, SHEYLA DELGADO, PATRICK DIURCZAK, NICO DIVIZIO, MEGHAN DUNNING, JAYLIN EISON, BRITTANY ESCAMILLA, ZOE ESPINOSA, ALISA GASHI, CODY GLEIM, MATTHEW GRAY, KEVIN GREINER, JACOB GUGLIELMI, KYLAH GUNTER, KAYLA GUZMAN, CAITLIN HEATON, PHOEBE HILLERY, ASHLEY HOMECGOY, DEVLIN IGARAVIDEZ, NATALIE INGRUM, MALLORY JAROT, SHAE JENSEN, ARIANA JIMENEZ, BENJAMIN JOHNSON, JULIE JOHNSON, KYAH JOSEPH, SCOTT JUNG, RYAN KABAKER, SARA KACINSKAS, SHAHD KAWASH, AMAAN KHAN, NY’EIMA KING, ZACHARY KOLB, CODY KOPANSKI, MEGAN KOSIEK, HANNAH KOSTELZ, JOSEPHINE KOTTMEYER, DONALD KRAZ, MICHELLE LANGNICKEL, SAVANNAH LEACH, JULIA LONGO, CAROLINE LUCCHESI, EMILY LYONS, MUNEEB MALIK, EMILY MANNING, JAKUB MARDULA, ELLIE MARMOLL, ANTHONY MASTORES, JOSHUA MCDONALD, LIAM MCGUIRE, COURTNEY MCKINNEY, WERONIKA MICHNIEWICZ, LUCAS MILAVEC, ALLISON MILLER, ELLA MONTGOMERY, ETHAN MORRIS, HAYDEN MURPHY, MADELINE NARDUCCI, RAYNA O’BRIEN, MAEGAN O’NEAL, SAMANTHA OYEWO, SAMANTHA PARDO, ZACHARY PAWLAK, GIANNILEE PEREZ, RACHEL PETKO, KYLIE PICKERING, BROOKE POSTON, MICHAELINA PRINCIPE, VERONIKA PUIDOKAS, MACKENZIE REYES, RACHEL REYES, BAILEY RICCIARDI, KELSEY RICE, ISABEL RICHARDSON, KIERSTEN RICKO, NINA RIOJAS, LINDSAY ROCK, BENJAMIN ROEHRIG, STEPHANIE ROJO, STEVEN ROSE, JOCYLIN SADA, BRIANNA SANCHEZ, PAUL SCHADE, JAKEB SCHOO, SAMANTHA SERRITELLA-SMITH, NATHAN SHAPPA, ANNA SHEAFFER, MELANIE SHIFFER, ALEXA SHUTTING, EMILY SIEMEK, AREN SKOGSBERG, EMILY SMITH, ALEE SORENSEN, MIKEL STOKES, TESS SUCHINSKI, ANANDI SURIYANARAYANAN, MADELINE SWANBERG, ANDREW TERLEP, JOSHUA THOMPSON, AMANDA TRANSON, HANNAH TURBYFILL, ALEXIA TURNER, LIAM TYNE, GABRIELLA URBANO, ALEXYS VALIANOS, ASHLEY VAN GESSEL, MILENA VARLAMOVA, MATTHEW VONDRISKA, HALEY WARD, MYA WARREN, ISABELLA WELSCH, LINDSEY WEYMOUTH, ANDREW WILBER, AVA WISNIEWSKI, MEGAN WORM, KATLYN ZAWOJSKI, DEMETRIA ZOLDAK
High Honor Roll – Grade 10
KACIE ALBRECHT, MARLENE ANGULO, CHRISTOPHER ARCE, MATTHEW BADALI, LAUREN BEARDEN-KYSER, CONNOR BLAKE, KENNEDY BRANCH, SOPHIA BRUNO, HAILEY BULGER, COLE BUZANIS, KHALIA CALLAHAN, KATELYN CAMPOLATTARA, MIA CAREY, JAILENE CARRION, PAIGE CARWYLE, ISABELLA CESARIO, NATHANIEL CHAHINE, ANDREW CHAPLIN, JULIE CHOI, RACHEL CRAIG, AME GABRIELLE DESPOJO, JULIAN DWYER, MICHAEL ENDRES, SARAH FEE, FAITH FORD, MARY BETH GAVIN, JULIANA GREGORI, CLAIRE GRIFFIN, RYAN GRIFFIN, SAVANNAH GROEBLI, ALEXA GRUNDON, SARAH HAJEK, HANNAH HARRIS, TAYLOR HART, HALA HASAN, ROBERT HAUKOHL, DELANEY HEPP, CARLOS HEVIA-AZA TOMILLO, KYLIE HORVATH, AUSTIN IVEC, KATHRYN IWAN, ANNA JANICEK, OLIVIA JASKULA, WILLIAM JOHNSTON, ALEXANDRA JONES, EMMA JONES, KRYSTYANNA JOSEPH, SAMAAH KHAN, KAYLIN KLONICKI, JULIAN KUEHTREIBER, JACQUELINE KUJAWA, AUSTIN KUPER, KAELYN LAGERWALL, DULCE MARIA LARA-FLORES, JADA LOLENG, HOLLY LUCHECK, JACOB MARO, SANDRA MARQUEZ, CASSIDY MARTIN, ANA MARTINEZ-MADRUENO, KENNY MATNIVONG, EMILY MCMICKEN, ARIANNA MCNAMARA, LINDSAY MOORE, ASTRID MUNOZ, MUHAMMAD MURTAZA, CODI O’BRIEN, DYLAN O’DONOGHUE, KATHRYNE OBERG, MARIJO ORBITO, JULIA PADILLA, KYLA PALAZZOLO, ABIGAIL PAWLAK, THOMAS PAWLOWSKI, MADELINE PHOTIADES, CALISTA PLODZIEN, JOHN PONDELICEK, MATTHEW PORSOVIGAN, AMANDA PUGH, ISABELLA QUIROZ, ERIK RADAKOVICH, KAYLA REBHOLZ, AUSTIN RICHARDSON, KYLEE ROSENFELD, JESSICA RUSKE, KORYN RUSSELL, MARELYNE SANCHEZ, SARAH SARKAS, HANNAH SCALISE, CLAUDIA SEILER, MORGAN SIELAFF, DOROTA SKUBIS, JOSHUA SOHOVICH, ZAINAB SOWUNMI, LAUREN SRENIAWSKI, HAILEY THOMAS, GABRIELA VERDIN, WILLIAM WENG, MELISSA ZANDER
High Honor Roll – Grade 11
ZAYDA ALVARADO, DOUGLAS ANDRACKI, SPIRIDON ATHANASIOU, MAHIN AZAM, AMRINDERJIT BANDESHA, BRYANT BAUGH, NICOLE BAYLES, HAILEY BEGG, CARLY BICKETT, MACALLISTER BISHOP, ALLANA BLANKENSHIP, BRIANNA BORGER, MARLEY BROWN, KELYNN BRUMMELL, JOSEPH CALABRESE, GIANNA CAZARES, NICHOLAS CHEOP, DUSTIN CHURCH, JESSICA COURCHENE, TIFFANY CZERWINSKI, SAMANTHA DABU, BRIANNA DEVEA, TIERRA DOMROSE, KIRSTEN DRABEK, NICOLE DRABEK, JUSTICE DUNHAM, SARA DYER, ERICA EBNER, ABIGAIL EDWARDS, KYLE ERKONEN, KAITLYN FINNEGAN, EMILIO FRANCHINI, MARITZA GALLEGOS, JAKOB GERSON, ELAINE GLEASON, ELIZABETH GLEASON, PARKER GOVERN, CAMERON GRAHAM, MAKENZIE GROENHOF, CHARISMA GUL, KAYLA GUZMAN, MUNIR HALEEM, SAMANTHA HARKNESS, RYAN HARTY, MIA HERNAIZ, CHLOE HILLERY, BROCK IMEL, DURIM IMERI, JUSTIN JASPER, NICOLAS JIMENEZ, MAKYRA JOHNICAN, SKYE JONES, TYLER KABAKER, VALERIE KACINSKAS, KATERINA KILGORE, KAMRYN KLETZKE, ZACHARY KNEPPER, KELLY KOSIEK, JESSICA LANGNICKEL, JACKSON LAPP, JACK LEACH, DANIEL LIPSKI, ERIC LITTRELL, MARIE LOCKOWITZ, CARINA LOPEZ, CASSANDRA LORENZ, JOSHUA MAGIERA, JENNIFER MARTINEZ, SARENA MATTHAYA, JESSICA MAYER, MARISSA MCCABE, KYLIE MCCARTHY, EMILY MCKINNEY, VICTORIA MEJIA, GRACE MICHEL, LAKYAH MORGAN, RILEY MULCAHY, EMMA MYERS, CHRISTINA NGUYEN, SAMANTHA NIEWOEHNER, AMANDA NOGA, RYAN O’MALLEY, ALEXANDER OHLSON, NIKOLAS OPIOLA, SHIV PATEL, PATRICK PHANNENSTILL, JORDAN PICHA, JULIANA PINA, JACOB PLUTZ, SYDNEY POPPE, TYLER QUINN, MARIAM RAFIDI, JORDAN RAMIREZ, YATZANY RESENDIZ-RIVERA, LOGAN RIGGS, ARMANDO RODRIGUEZ, JOSEPH ROHM, NICOLE ROSENBERGER, RYAN ROSTRON, MEGHAN RYAN, ORION SAUER, HAILIANNE SCHAWO, ISABELLA SCOTT, NATALIE SIPES, CHRISTIAN SKUBY, JARED SOUCEK, NIKOLAI STIER, JASON SUBICK, SOPHIA SWANBERG, FARHAAN SYED, ANDREW SYKORA, ANNA TEDDER, KATHERINE TRACY, NICOLE TRENHOLM, SPENCER TREVIZO, ROBERT TUCKER, CECILIA URBANO, CLAUDIA VASQUEZ, BROOKE VIHNANEK, JESSICA VLADIMIROV, TAYLOR WALLACE, COURTNEY WARREN, ALEX WELTER, BRENDAN WENGLER, CAROLINE WERDERITSCH, MONICA WHEELER, EVAN WILLIAMS, JAKE WILLISON, SARAH ZIEBELL
High Honor Roll – Grade 12
LOGAN AGUILAR, MARY ANN ALAA, ESTELA ALCANTARA, JENNA ANDERSON, LUKE ANDREWS, RACHAEL ANTHOS, CAROLINA ARREOLA, BREANNA BEALLIS, AARON BELILES, BRENDEN BERANEK, BRYNN BILLINGS, GERI MARTIN BONDOC, ALEJANDRO BRAVO, ANGEL CABALLERO, KELSEY ANNE CALASANZ, GRETA CARLBERG, TAYLOR CECH, JESSICA CHANDLER, DAVID CHAPMAN, ASHLEY CHRIST, ANDREW COLANTONE, KELSEY COLE, RAUL CONTRERAS, MADISON DEACON, KONSTANTINOS DIMITROULAS, CIAN JUSTIN DOMACENA, MORGAN DORROUGH, RACHAEL ELMORE, ANDRES ESPARZA-CRUZ, MARY FERNEAU, MARGARET FLANIGAN, CARSON FLECKENSTEIN, JAMES FOX, VICTORIA-JO GAPUZ, KEVIN GARCIA, MATTHEW GEDGE, DYLAN GIBLIN, CYNTHIA GONZALEZ, VANESSA GONZALEZ, KYLEE GREEN, MELINDA GUTHKE, REBECCA HAMILTON, MARISSA HARKNESS, FAITH HARRIS, KATHARINE HART, SARAH HASSAN, SAMANTHA HAYES, SKYLAR HAYES, MICHAEL HAZEL, SHELBY HIBBLER, CODY HOLT, ALEXANDER HURTADO, RAMEEZA IBRAHIM, JESSICA JEFFERSON, MAURA JOHANSSON, SAMANTHA JOHNSON, MELISSA JORDAN, MARISSA KMETTY, DANIEL KNUDSEN, KRISTEN KNYCH, RILEY KOHNHORST, REBECCA KOPKOWSKI, NATALIE KOVACEVIC, ANDREW KUBINSKI, BRANDON LANGYS, REBECCA LANGYS, JACOB LARGEN, MICHAELA LAWLOR, BRANDON LEAL, SARAH LUCCHESI, LEONARD LUCHECK, ALEXANDRA MAHLER, SABRINA MAKHAMREH, YUSRA MALIK, UNZILA MANZOOR, ANTHONY MARASOVICH, REBECCA MARQUEZ, ELIAS MARTIN, SHANEID MARTINEZ, LUKE MATHIS, ALEXANDER MAYER, KELLY MCDONOUGH, KILLIAN METZ, PATRICK MEYER, JEFFREY MICKOW, CHRISTOPHER MIKKELSEN, RACHEL MILAVEC, CAYLA MIMS, KAYLA MONTELEONE, NINA MONTELLO, SARAH MULLAN, DANIEL MUNCASTER, QUENTIN MUNDORF, ANDREW NUNEZ, MADISON OURADA, CAMERON PANICE, MARISSA PAPP, EMILY PETRASKI, NATALIE PHILLIPS, NICHOLAS PHILLIPS, VIVICA PHILLIPS, MORGAN PIZUR-KRANC, GIANA POERIO, KELLY POWERS, MELISSA POWERS, BRITNEY ROMAN, ANDRES RUIZ, CITLALLI RUIZ, LARA SALAZAR, ERIN SCOIGLETTI, RACHAL SERLOVSKY, SYED AMAAN SHAH, SABRINA SMITH, REBECCA ST GERMAIN, ALEXIS TADROWSKI, EMILY THIERRY, ALYSSA TOVAR, THERESA TRENHOLM, KEVIN TRETINA, COLIN TURNER, HAILEY ULEKOWSKI, AMBER VANDELINDE, TERRANCE WADE, VESHAWN WARD, CAITLIN YAHNKE, JOSEPH YANKE, ALLAN ZIEGLER
Regular Honor Roll – Grade 9
MAXIMUS ABERCROMBIE, CAMRYN ABSHIRE, GUADALUPE ABUNDIO, LESLY ACOSTA, KEVIN ADAME, ALAIN AGUILAR, MATTHEW ALBERTS, FAITH ALLEN, SAMUEL ALVAREZ, EBRAHEM ALWAN, JOSEPH AMBROFFI, GABRIELLE ANDERSON, STEPHANIE ANHALT, NINA APARICIO, NOEL ARREOLA, ANALIYAH AVALOS, WYATT BARKER, NINA BARRETT, JESSICA BAXENDALE, GABRIELA BECERRA, HATTIE BERNDT, AIDAN BIGA, ERIC BLACHOWSKI, HEATHER BLANKENSHIP, CHARLES BLOCK, CHELSEA BOLANOS, AIDEN BOLLINGER, ELIZABETH BONNES, ANNAMARIE BRANCATO, ALEC BRANDL, NATHAN BRUKNIS, CARLEY BRUMFIELD, EMILY BRZOZOWSKI, BRANDON BUCHELLY, NATHAN BULLOCK, JASON CABAN, DAVINCI CALCARA, TY CALLOW, DONAVAN CAMPBELL, SABASTIAN CANO, JASMINE CANO-OSIO, ZACHARY CARR, MIGUEL CARRERA, EDDIE CASTRO, JOCELYNE CERDA, ISABELLA CHAHINE, JAMES CHANCE, CADEY CHARTRAND, STACEY CHRIST, BLAKE CHURCH, JESUS CONTRERAS, ASHLEY CORLEY, ANEL CORTEZ, SARAH COSSICH, JAMES COURCHENE, NICHOLAS CRAYTON, GABRIEL DE LOS MONTEROS, MITCHELL DEACON, RUBY DELGADO, LOGAN DEOLLES, MIA DETOLVE, NINA DETOLVE, ALLY DETTLOFF, ABIGAIL DEVORE, MICHAEL DISANTO, ALYSSA DIXON, SCOTT DRAPEAU, SOPHIE EHRSAM, ADAM ELSAHLI, SAMANTHA ESKELI, STEPHANIE FAZEKAS, JAMES FITZMAURICE, ISABELLE FLEENOR, ADRIAN FLORES, LEE FOSTER, MADDELYN FOSTER, HEATHER FOWLER, WILLIAM FRALEY, MADISON FRANCISKOVICH, MORGAN FRANCISKOVICH, LANEY FRISBY, JANIS FROST, TY FURMANKIEWICZ, JOSEPH SEBASTIAN GALON, DIANA GALVEZ-MURILLO, JANINE GARCIA, NENAGH GEDGE, KIRA GEDVILAS, LAUREN GOLDMAN, MATTHEW GONCHER, ANTHONY GOODVIN, LILLIAN GOORSKY, DIONISSIOS GOUNELIS, JACKSON GROOMS, MADELINE GRZESIAK, ANGEL GUTIERREZ, VIOLET GUZMAN, TIMOTHY HARNEY, SHANNON HARTGE, ALEXANDER HARTLEY, JENNY HATCH, SYDNEY HATKE, NATHANIEL HENSON, NYLA HERNANDEZ, RAIVEN HICKS, CHRISTIAN HILL, TRINITY HILL, ALLISON HINES, GRACIE HIR, KELLY HOBART, JAMES HOWE, MICHAEL HUDSON, AIDEN INFANTE, JAFET ISIDORO, JENNA JASPER, JOHN JERABEK, JOSUE JIMENEZ, SAMANTHA JOHNSON, AMY JORDAN, ANGELIKA KADAN, JEPHTE KAMANGU, KAROLINE KANTOR, JAMISON KERNEY, SARA KIRK, EMILY KITZER, ANDREW KORE, JUSTIN KUHN, MANRAJ KUMAR, SAMUEL LANDA, REBEKAH LANSU, JESSICA LAPASO, KARA LARSEN, STEPHANIE LASKEY, SOPHIA LEACH, NATALIE LIPSKI, MEGHAN LITTIG, ANGELO LOPEZ, DAVID LORDAN, KATHERINE LOSINGER, MARIAH LOUBRIEL, LOGAN LUNA, TYLER MACIAS, SAVANNAH MAGRUDER, DAVID MALDONADO, SARAH MALIK, PRESTON MALLORY, JACOB MANCINI, KENNEDY MANIATES, MATTHEW MARCUS, MERLYNNDA MARKS, PAIGE MATHIS, KANE MATNIVONG, WESLEY MATTHAYA, JENEAU MCCLAIN, JEBRIEYAH MCCLELLAN, DAVID MCCULLOUGH, KATHERINE MCLAUGHLIN, NATALIE MCMILLEN, PHILLIP MEDINA, KYLE MEITZ, JEREMIAH MERRIWEATHER, ELISABETH MEYER, RYAN MICHEL, ANTHONY MONTALVO, BREANN MONTELLO, DASHAWN MOORE, FATIMA MOORE, HALEY MORGAN, DEJASHAUNIA MORGAN BEDFORD, KESSA MOSKALIK, ALAYA MURFF, BRIANNA MURRAY, CAPUCINE NTONE, DAYANA OLIVA, TAYLOR OSTROWSKI, JUSTIN OTERO, BRIANNA PACEWIC, ANTHONY PAGORIA, RYAN PANICE, ELISE PARKMAN, GRACE PASSARELLI, ETHAN PATTERSON, VANESSA PEREZ, JANIAH PETERS, GIOVANNI PFERSDORF, ALEXANDER PLANTE, SCOTT POMETTA, BRANDON POULOS, ALLISON PRESTA, HANNAH QUIGLEY, KARYN RADER, OWEN RAMERT, PAULINA RANGEL, HANNAH REBHAN, BRENDAN REGAN, SHANNON REGAN, NICOLE REPAVICH, SYDNEY RIGGS, CAITLYN ROESKE, GREGORY ROLANDO, ZOE ROSE, LESLIE SANTOS, ALEXA SANTOY, IMANOL SAUCEDO-ROMERO, EMILY SAUDER, JUSTIN SAVAGE, PEYTON SCHMID, ANDREW SCHMIDT, THERESA SCHROEDER, TAYLOR SCHWARTZ, BLAKE SCOTT, PAUL SEIBERT, BRADEN SHELTON, SARAH SHERMAN, ZACKARIA SIHWEIL, BRIANA SLABY, JOHN SLISZ, BRIANNA SMITH, DYLAN SMITH, NICHOLAS SOBUN, DOMINIC SPRAGUE, TAYLOR SRP, JARONIQUA STAPLES, VICTORIA STEINBRING, SCOTT STILLWELL, TONY STIRGUS, NATHAN STOFFLE, JULIA SUBICK, ANGELO SURANNE, ANDREW THIERRY, RILIE TIMMONS, KASANDRA TORRES, JURON TOWNSEND, ZACHARY TRANSON, BRIANNA TRENOR, ZAKARY TUBBS, JACOB VAN BYSSUM, BRIANA VILLASENOR, KENDALL VOGT, JACK WEBBER, TYLER WHITMIRE, ALLISON WILLIAMS, ZACHARY WOHLWEND, DYLAN WYLAND, ASHLEY ZAMUDIO ALMANZA
Regular Honor Roll – Grade 10
JULIAN ACEVEDO, JORDAN ALBRIGHT, ZOE ALBRIGHT, LEXIE ALCANTAR, BEATRIZ ALCANTARA, CAMERON ALDERSON, NICKOLAS ANDERSON, LIZETTE ANGULO, JUSTIN ARAMBASICH, AYSLIN ARISTA, VERONICA BANAS, CALIE BANTING, KELLIE BARKER, BRENDAN BAUER, LEVI BENTSEN, KRISTEN BLAKE, TYLER BOCKHOL, ERIC BONSU, GABRIELLE BORKORM, DANIEL BOWEN, BRIAN BRAVO, JALIE BRENGHAUSE, JEREMIAH BROWN, COLIN BRUNKER, CADEN BURGESS, BROOKE BURNS, ALLYSON BUSSE, BRIANA CAMPOS, JAILEEN CANO, ARTURO CAPETILLO, SOPHIA CARLBERG, TANNER CARR, AZAREAH CARSON, VINCENT CARTER, ALYSSA CASTRO, REBECA CHACON-BLAHUT, REBECCA CHRISTIANSEN, DRAKE CHURCHILL, CARSON CLEASBY, ZACHARY CLEVINGER, BOBBI COLE, DEVINNE COLEMAN, KAIYA COLLINS, LYNARIS COLON, ANGEL CONTRERAS, BELYNDA CORDOVA, SARAH CRABB, ZACHARY CRAYTON, ALEXANDRA CRNKOVICH, JENNA CURBIS, KATELYN DANIELS, CAITLIN DEERWESTER, BRIANNA DEMUMBRUM, ZACHARY DEROSE, ORLANDO DEYOUNG, ROBERT DOBYNE, SOFIA DURAND, MAKENZIE EDWARDS, VREZENYA EDWARDS, TYLER ELLIOTT, ALEXA EMERSON, SARAH ENGELHARDT, MARELYN ESPINOZA ROJAS, IVETTE ESPITIA, ASHLEY ESTRADA, SAMUEL FERRARO, TAYLOR FORSYTHE, LUKE FOX, MATTHEW FULLER, DAVID GAGE-NAVARRO, REBECCA GARNER, RITA GILLEY, ALYSA GOLDMAN, NELSON GONZALES, MARIO GONZALEZ, ABBEY GRADY, VIANEY GUZMAN, LILIANA GUZMAN-MALDONADO, CONNOR HALL, MARIE HANSON, MOHAMED HASSAN, STERLING HATCH, DAKOTA HAYNES, ALICE HELENHOUSE, LESLEY HERNANDEZ, RYAN HERNANDEZ, HOPE HETTINGER, TREYTON HILL, ALAINA HOWARTH, TAVARIS HUNT, DRITAN IMERI, EDWARD JAKUBAUSKAS, BAYLEE JAROSE, FREDERICK JERN, MEGAN JOHNSON, BRITTANY KEHRER, JACOB KENDALL, JOANNA KETVERTIS, JOHN KINNERK, CHRISTIAN KNOWLTON, MEGAN KNUDSEN, KATLYN KOPKOWSKI, MORGAN KOZAR, CHRISTOPHER KRUMWIEDE, JACOB KUJAWA, TRIBECCA KULAWIAK, KAROLINA KWIATKOWSKI, ANTHONY LACY, RALEY LAING, KEITH LANGON, ANNA LARREA, WILLIAM LATHROP, KEONE LEWIS, FRANCISCO LOMELI, WILLIAM LUNN, DAKOTAH LUPO, KENNEDY MALLORY, EMILY MALNATI, GABRIELLE MANCINI, BREANA MAROZAS, EMILY MARTINEZ, MADAY MARTINEZ, MAURO MARTINEZ, ZACHARY MAULDING, MICHAEL MAYERHOFER, JARRELL MAYS, KAITLIN MCCANN, MICHAEL MCCLURE, MIRANDA MCEVILLY, JUSTIN MCGUIGAN, JAYLAH MCKINNIE, MICHAEL MCNAMARA, PATRICK MCNULTY, EDITH MEDINA, MASON MEISTER, GISELLE MELENDEZ, MATTHEW MERCADO, ISABEL MIRANDA, ADRIEL MONTEMAYOR, NOELANI MORON, DAVID MORRIS, DANIELLE MURPHY, MACKENZI NELSON, VINCENT NIRCHI, XAVIER ORDAZ, JUSTIN ORTIZ, CRAIG OTT, VERONICA PARAF, RYAN PARK, URVI PATEL, RYAN PAWLAK, ERICA PETERS, SEBASTIAN PETERSON, TAYLOR PETKO, TIFFANY PICHARDO, ALYSSA PLATA, ALEXIS POLIZZI, KELLI POWE, SASHA PRINOS, JACOB PRZYLUCKI, VALERIE PUGH, JUSTIN PYTEL-MEYER, SHEIFA RASHED, ZACKARY RAYBURN, MATTHEW RELLO, JULIA REYES, SARAH RODRIGUEZ, XAVIER RODRIGUEZ, MIREYA RUIZ, ALEC RUTZ, JESUS RUVALCABA, ANNA SAAVEDRA, DAEJA SADDLER, JARED SALOMON, JAMIAH SANDERS, CHRISTINA SCHADE, DREW SCHMITT, TAYLOR SCOTT, TAYLOR SEARS, STEPHANIE SEDIVY, EMILY SHERRILL, SAVANNAH SIMBOLI, KEVIN SIMPSON, KATLIN SKOCZEN, SHANNON SMITH, TRENTON SMITH, MORGAN SMOLIK, BRINDA SONI, KAYLA SOTO, MADELYN ST GERMAIN, JAYDEN STAGNOLIA, ALICJA STEC, MCKENZIE STENNETT, GARRICK STONE, BAILEY SURGES, NATHANIAL SUTTER, IRHAM SYED, DENIYA TOLBERT, DYLAN TRABAND, NIKKETA TRAVERS, ALEXIS TRAVIS, MICHAEL TRUJILLO, MARIA TRUPPA, KINSEY VANDENBARK, KYLE ANDREW VILLADELGADO, VICTOR VILLALVAZO, CARSON VITTORIO, PRESLEY VLAZNY, TIMOTHY WADE, SAVANNAH WALKER, ALYSA WASICKI, TYLER WATERMOLEN, KRISTINA WELTER, JOCELYN WIENCEK, MARQUISE WILLIAMS, ASHLEY XIONG, NICOLAS ZAPATA VICTORIA
Regular Honor Roll – Grade 11
BIANCA AGRON, TYLER AKEY, MADISON APTON, JACOB ARTEL, JOSHUA ASIYANBI, DANIEL AYALA, HALEY BACHARA, KENDALL BANKS, YASMINE BAUTISTA, BRANDI BECERRA, GABRIELLA BELLANGER, CAITLYN BENAC, ELIJAH BENTAIN, KRISTEL BERMEJO, JAMES BEUTEL, MADELYN BISSING, ANDRIA BLASZCZYK, JACK BLOMQUIST, MICHAEL BOBICH, TAYLOR BREINEDER, ANYA BROOKS, DAIJAH BROWN, JALEN BROWN, BRIANA BROZOVICH, JAROD BRYANT, ALYSSA BULIN, DAVID CABRERA, CORINNE CADWELL, EMILY CALASANZ, DANIEL CALDWELL, RONALD CAREY, ELI CASTILLO, MEGAN CAVINS, ISABEL CERDA, ANTHONY CERVELLI, TRISTIAN CHAFFEE, ALEJANDRA CHAVARRIA, COLTON CHRISTIANSEN, CIARA CONESET, JAMIE-LEE COOPER, NICOLE CORSE, LISSET CUEVAS, JACOB CUMMINS, SKYLAR DENOYER, MARISSA DILLARD, GIANNA DIVIZIO, NICOLE DODD, KELSEY DOMAGALA, ADAM DUQUE, JOSHUA ELMORE, MIGUEL ESCOBEDO, MATTHEW ESPINOS, JAMANDA-QUIN ESPINOSA, EMILY FERNEAU, BAILEY FINDLEY, MADELINE FINLEY, KARLEE FITE, CAMERON FLEMING, ALANA FRAISL, MICHAEL FRANCISKOVICH, NICHOLAS FRANJEVIC, DANIEL GADOMSKI, ANDREW GARCIA, JONATHAN GEHR, MCKENNA GEILS, ANNA GIL-GONZALEZ, JORDY GORDILLO, JUSTIN GRAIBER, MELANIE GRESIK, GIANNA GULINO, EMELY GUZMAN, MARIANNA HADDAD, JOSHUA HEISMAN, ILIANA HEREDIA, BRENDA HERNANDEZ, YESENIA HERNANDEZ, HANNAH HICKMAN, AIYANNA HILTON, JAZMINE HOGUE, ANDREW HOLBA, CANDICE HOWELL, HIRA IBRAHIM, TEWODROS JACKSON, DELANEY JENSEN, BRYANT JEPSEN, JARRED JESKE, NATALIE JIMENEZ, JULIAN JOHNSON, KIARA JOHNSON, SAMANTHA KAZMIEROWSKI, SARAH KEMNITZ, GRACE KING, ABIGAIL KOBAL, BROOKE KULPIT, BROOKE LASUER, YANNEXI LEON, KYLA LEWIS, JESSICA LILLWITZ, SAMANTHA LORDAN, BRADLEY LOWER, KAYA MABRY, ALEXANDRA MACIAS, JAMI MALONEY, SAHAR MANDAVI SOBI, MICHAL MARDULA, SAMUEL MARKUSIC, ROWAN MARLEY, DYANA MARTINEZ-MARTINEZ, ROYCE MARTYKA, MORGAN MCCAMMOND, THOMAS MCDONALD, JONATHAN MCNAMARA, KARIS MELE, ADRIAN MICHNIEWICZ, ROMA MILIOTO, AMBER MINET, GAGE MOELLER, NAOMI MONTEZ-CASILLAS, VONSHAY MOORE, CAMRYN MOSHER, STEPHEN MROCZEK, UNZILA MURTAZA, ALEKSANDRA NUSHEVA, ZOE O’LENA, CAITRIN O’NEAL, NICHOLAS OLSON, DANIEL OROZCO, REBECCA ORTEGA, ZACHARY PANOZZO, ISABELLA PAREDES, KALI PARSON, TAYLOR PETERS, CODY PHILLIPS, KENNA PIERCEALL, NICOLE POWERS, KAITLYN RADER, AZUCENA RAMOS, KAITLYN RENDELL, THOMAS RICKO, TYLER RIOJAS, ASHLEY RODRIGUEZ, ESMERALDA RODRIGUEZ, GABRIELA RODRIGUEZ, ANGELINA ROSAS, EMILY ROSE, KATE RUIZ, SHIVAM SAHDEV, JONATHAN SANCHEZ, JENNA SANDMIRE, RILEY SAWIN, ANDREW SHIFFER, ELIAS SILVA ZAPATA, JARED SLUSHER, ARIA SMITH, CYANNE SMITH, MATTHEW SNYDER, CASEY SOVA, TYLER SUDDRETH, SCOTT SUJKA, TRAVIS SWOPE, TREVOR SWOPE, GRACE TREPTOW, SARAH TRETINA, MAKENZIE VARGO, CHARLES VAZQUEZ, EMMANUEL VENEGAS, DANIEL VILLASENOR, SARAH WEBBER, ANTONIO WELSCH, MADISON WILLS, SERGIO WILSON, JULIAUNNA WONDER, MELISSA WRONA, JACOB ZABELKA, GABRIELLA ZILETTI
Regular Honor Roll – Grade 12
DESTINY ABUZIR, DYLAN ADKINS, NATHAN ALBRECHT, MATEO ALVAREZ, JUSTIN ANDREWIN, GAVON ANTOINE, ROBERT ARCHBOLD, ANGELICA ARMSTRONG, KONNOR ASH, KAILEY BAIER, ABIGAIL BAMBROUGH, CHRISTIAN BARTLEY, DINA BAUSONE, SAMANTHA BECKOW, ALEXIS BENNIS, SOPHIE BERTA, SHELBY BISHOP, CALYSTA BOTELLO, EMILY BOWEN, JAIANNA BROOKS, WILLIAM BROWNLOW, CASSIE BUCARO, THOMAS BUCON, ALYSSA BULICH, NICHOLAS CAMPLIN, MARIANNA CARR, FRANCESCA CESARIO, STEFAN CETENOVIC, ALEXANDRA CHAPLIN, AMANDA CHRISTIANSEN, NICO CIRCELLI, GABRIELLE COSENTINO ZAMBRANO, RIEN COVINGTON, JACOB CROWL, JEREMY CROWL, KAYLA CURBIS, CAROLIN CURREY, CLAY CZLAPINSKI, KATELYN CZOSCHKE, RYAN DARNELL, ZIPPORAH DAVIS, NICO DEHM, SAMUEL DEJOHNS, JOSHUA DEMIK, NICHOLAS DEPPE, DINA DETOLVE, ANGEL DIAZ, RUMALDO DIAZ, TAYLOR DOHERTY, KEVIN EHRINGER, ERIC ENGSTROM, ALYSSA EZZO, AMASIL FAHIM, ALYSSA FERRELL, CONNOR FINK, DESIREE FREDERICK, MATTHEW FRIDDLE, SERENITY FUENTES, LUNA GAGE-NAVARRO, MONICA GARCIA-SANTILLANO, TAYLOR GEAN, LISA GIANCARLO, JOSEPH GIELOW, GIANNA GONZALEZ, ANTONIO GUTIERREZ, JOSE GUZMAN, KEVIN HANSEN, DONOVAN HARKINS, MADISON HARRIS, CHRISTIAN HEIMANN, TINO HERNAIZ, HAYLEY HETZER, MATTHEW HIVELY, BENJAMIN HOGAN, ROBERT HOLZER, JACKSON HOWARTH, ALEXIS HUFFMAN, SYED FAROOQ HUSSAINI, THOMAS HWANG, VIVIAN JACKSON, KELLIE JAROSE, MOLLY JAROT, DESIRAE JOHNSON, JACOB JOHNSON, ROBERT JONES, AMANDA JURICA, DAVID KALTER, MELISSA KASKIE, MARGARET KLEBENOW, EDITA KLIMENTJEVAITE, SEAN KRUEGER, JULIA KRUMWIEDE CARTER, MELISSA KUMROW, EMILEE LANGFORD, ALYSSA LARATTA, ABBIGAIL LOHENIS, KATE LUBASH, LENAE LUDY, THOMAS MACARI, TYLER MAHER, ALYSSA MAHR, KYLE MANDALA, JOSEPH MARMOLL, ISAI MARTIN, KASSANDRA MARTINEZ, MOSES MARTINEZ, SAIRA MARTINEZ, MADELINE MASON, NICHOLAS MAYERHOFER, BRITNEE MCCAULEY, OLIVIA MCGRATH, MAKIYA MCINTOSH, HUNTER MELENDEZ, KYLIE MELTON, JORDAN MIKEL, TRAVIS MILLER, MUHAMMAD MOIN, NAOMI MOSS, ALEXIS MUNN, GABRIELA MURILLO, LOGAN NASH, NICHOLAS NIHILL, MIRANDA NIRCHI, ANTONIO OCASIO, ALEJANDRO OCEGUEDA, NICHOLAS OCHS, CHISOM OGBOZOR, MARICARMEN OLIVA, GIANNA ONESTO, SEJLA OSMANOVIC, NATHANIEL PEREZ, KALLYN PERICH, JASON PETREY-WORNER, RUBEN PILLOW, VANESSA PITTS, VICTORIA PLASENCIA, KAYLA PLAYO, MADELYNN POINTER, JACOB PORTZ, LAUREN PRESTA, MICAELA PULEO, JOHN RADAKOVITZ, JAEDON RESTO, KYLE RITTER, YAMILET RIVAS, ALEXUS RODRIGUEZ, MARITZA RODRIGUEZ, EMILY RUIZ, ALEXIS RUSSELL, TAHAJ SANDERS, CELINE SANSORES, VANESSA SCAHILL, ZACHARY SCHEFFER, GRACE SCHULTZ, CHERISH SCULLARK, RYAN SHAPPA, JOSHUA SILVERMAN, JASDEV SINGH, ADAM SLOWIKOWSKI, CAITLIN SMICKLAS, MICAELA SODERMAN, EMILIANO SOLIS, MICHAEL SORENSEN, ASHLEY SOTO, DAVID STAFINSKI, ALEXANDRIA STEG, JASON STEWART, JARED SWEARENGEN, BENJAMIN THOMS, TROY TIDABACK, WILLIAM TOMAN, SAMUEL TRUE, TIARRA TURNER, JUAN URESTI, NATALIE VEALE, LEA VELASCO, DOMINIQUE VELAZQUEZ, DRU VILETA, ALYSSA VISAGE, EMILY VOGT, ALBERT WALKER, SHELBY WASHINGTON, JACOB WEYMOUTH, MYKKEL WILKE, JONATHON WILSON, MADELYNN WONDRASEK, BRYAN ZANDER, VANESSA ZAYAS
Plainfield North High School
High Honor Roll – Grade 9
MADISON ADOLFS, OLIVIA AGUZZI, ZOHA AHMED, FATAMA ALAM, JACOB AMEN, JEREMY AMEN, DYLAN AMICO, MEGHAN ANDERSON, ZAIN BACHU, ADAM BAHHUR, ALINA BANK, DELANEY BARNAT, AVA BARON, CHRISTOPHER BARONE, NATALIE BEARBOWER, EMILY BEDFORD, AVERY BELL, SHANE BELOFSKY, DELANEY BORJA, JACOB BORTO, ANUBHAB BOSE, KYLE BRAGG, MADILYN BRANDT, COOPER BRIDGES, ALEXANDRA BRIMBERRY, AUDREY BUCKLES, JACKSON BUKOWSKI, NICKLAUS CAMPANELLA, ETHAN CARTWRIGHT, NADIA CERDA, JESSICA CHAN, MADELYNN CICHOCKI, ASHLEY CLARK, SARAH CONLEY, GRIFFIN CORBETT, KEVIN COSGROVE, CARTER COTTON, SARAH COUSINS, AHMAREA COVINGTON, ALEXANDER CREIGHTON, BRAULIO CRESPO VELAZQUEZ, ISABELLA CRUZ, MADISON CUPRINSKI, ALEENA CYRIAC, SAMUEL DACHMAN, KAYLA DAEHN, EMMA DANIELS, NADIA DARWISH, BRIANNA DAVIS, JESSICA DAVIS, LIAM DAVIS, SARAH DE ROSA, GRACE DE VAUX, JAMISON DIETZ, KAITLYN DIETZ, HANNAH DOODY, JAMES DOYLE, STEPHANIE DUDLEY, LINDSEY DUSATKO, ALEXANDER DVORAK, DOUGLAS ECCARIUS, ERICA EDSON, MEGAN EICHELBERGER, MICHAEL ELLER, BROCK EPLEY, ANNALISE ESKRIDGE, CORINNE EWALD, JACKSON FELDMAN, RACHEL FERGUSON, ALEXIS FERRAREN, VICTORIA FIDDICK, SARAH FISHER, HOPE FOWLER, KALI FRANCKOWIAK, RILEY FRANKEL, JULIA GALLEGOS, ANDREW GALLOS, ANDREW BRYCE GARCIA, TESS GATES, JULIAN GAVRAS, JENNIFER GAW, KOLBY GAWLIK, ANNA GAWRON, JULIANNA GERDES, CALLUM GILMOUR, ISLA GILMOUR, NIHARIKA GORANTLA, PALLAVI GORANTLA, ZACHARY GRANADA, KATHERINE GRIESENAUER, MICHAEL GRIESENAUER, TRINITY GRIMES, ANDRES GUEVARA, FERRIS HANDOKLOW, MADINAH HASAN, MATTHEW HEFFERNAN, MARY HENNESSEY, JACOB HENRY, CHRISTINA HERNANDEZ-MORA, HANNAH HERR, KYLE HIGGINS, CALYSSA HITT, DIANE HO, TAYLER HOLLEY, MILAN HOTCHKISS, AINSLEY HOUK, JAKE HUNNIUS, RAABIA HUSSAIN, LALAHRUKH HYDER, RUTHIE HYNEK, GABRIELLA IMBROGNO, SARTHAK JAIN, JOSEPH JAMIOLKOWSKI, ALEXANDREA JANSEN, CARSON JENNINGS, SAMUEL JEZUIT, BENJAMIN JOHNSON, PATRICK JOHNSON, CARTER JONES, NASYA JONES, SAMANTHA KAEDING, JOHN KEITH, SAMANTHA KERSHNER, GRETCHEN KETELHUT, MUHAMMAD KHAN, NADIA KONG, JACOB KONRAD, DAVID KOVALEV, ANDREW KRAMER, SHERIDAN KRAVIK, STEPHANIE KUCERA, EMILIE KULAK, ADAM KUYAWA, JOHN LANDERS, GAVIN LANT, LAUREN LATIMORE, SEAN LE BLANC, JOSEPHINE LEGASPI, ALEXANDER LESNICKI, NOLAN LINDROTH, MADALYNN LOCONTE, JORDAN LYLES, CHRISTOPHER LYNCH, NICOLE MANZZULLO, EMILY MAUDER, CHRISTINA MAZZA, ETHAN MILLER, PATRICK MILLER, SIDNEY MITERA, MICHELLE MOSER, MADISON MUELL, HAILEY MULLIGAN, AUBREE MUNNO, ELIZABETH MUNOZ, CAMERON MURPHY, MARISSA MUSSATTO, ARNAV NANGA, MEGAN NEWELL, HANNAH NOEL, EMMALYN OLCHAWA, CAMERON ORSI, ROBERT OSUCH, PEYTON PANKA, MARCOS PAPAKOSTAS, SONIYA PATEL, JACK PATTON, ANASTASIA PAVLICH, JOSHUA PEAL, STEVEN PEARSON, GUADALUPE PEREZ, OWEN PERRY, ASHLEY PIKET, ZACHARY PITSENBERGER, BRANDON PODLASEK, GABRIELLA POTOCKI, COLTON POWELL, ASHLEY PUGA, MALYADA PULGARI, CHLOE PUSATERI, ANMAR QUAFISHEH, ABIGAIL QUINN, ABIGAIL RAUSCH, NOOR REFAQAT, MARCUS REMBERT, ISABELLA REYES, COLLIN RICKER, LUKE RIENTS, BREANNA RILEY, OLIVIA RIMBO, JACK ROBERTSON, PAYTON ROBINSON, CHRISTIAN RUCINSKI, JACOB RUTKOWSKI, ALLISON RUX, NINA RZESZUTKO, SAJAL SALIM, AARON SCANLON, LOREN SCHAUBERT, SAMUEL SCHENNUM, GRACE SCHLUETER, MICHAEL SCHMAUDERER, MADISON SCHROEDER, FAROUQ SELLAMI, SIMONE SENO, IRELAND SHELTON, NATHAN SIMPSON, JESSICA SKOGLUND, JACOB SKOWRON, GAVIN SKUJA, HALEY SMITH, MEKENZIE SMITH, AMY SNITKO, NICHOLAS SON, CATHERINE CLARE SONGCO, EMILY SOWA, TAYLOR STAPLETON, JONATHAN STELL, PAYTON STRAUSBERGER, CASSANDRA SUAREZ, LILIANNA SUMMERS, JOSHUA THOMAS, MATTHEW THOMAS, LILY THURSTON, LAURYN TILLMON, NICOLE TIRRITO, ELIJAH TOLIVER, EMILY TRACEY, HAILEY TRAVER, RIKHIL VAGADIA, WILLIAM VAN HOFF, EMILY VANICHTHEERANONT, EMILY VIDO, JAMES VU, AUSTIN WANNER, ALISON WILLIAMS, NATALIE WITEK, MARY WOLFE, BRIANNA WOLTZ, MADELYNN WONS, NATHAN WOOD, EMILY WOODS, SYDNEY YARBROUGH, ZACHARY YEAZELL, JENNIFER YOON, AUDREY YU, NATALIE ZIELINSKI
High Honor Roll – Grade 10
ROHALE AHMAD, YARA AHMAD, CONNOR AL-ASHKAR, KATHRYN ALTENBERN, JACK ANDERSON, KATIANY ARENZ LEGRO, JESSICA AVELAR, ANTHONY AVINO, SYDNEY BAK, ANDREA BALLARD, ARIA BENZINGER, NICHOLAS BERNIER, BRIAN BERTONI, ROBERT BERTULIS, TITHI BHATTACHARYYA, TRINA BHATTACHARYYA, KRISTIN BLASZCZAK, TAYLOR BLEW, ALEXIS BOEHNKE, ALEXANDRA BORJA, KAYLA BOUWMAN, RYAN BREIER, THEODORE BRONWASSER, MADISON BROTHERTON, BROOKE BUCHANAN, GREGORY BUDIG, SHANISE BUFORD, KYLE BURKE, ELIZA BUSCH-LAWM, CAMERON BUSHBY, ALEXIS BUSSELL, OLIVIA CANTU, ANTHONY CAPEZIO, ELLE CARCIONE, LUC CARDEN, ANGELINA CHARTRAND, JACOB CIESNIEWSKI, GABRIELLA COLSCH, MACKENZIE COOPER, RYAN CRAFTON, NATHAN CUPPS, BURHANUDDIN CUTLERYWALA, ADDISON DIETZ, NATHAN DOMABYL, ASHU DUGGAL, MADELINE DWYER, MIKAYLA DWYER, SHANNON DWYER, ANTHONY ELKAREH, WILL ELKINS, PATRICK ELSTER, ANNA FAVERON, DANIEL FERRETTI, ALLISON FIJALKOWSKI, ALLISON FORDYCE, NICHOLAS FRANCHI, KATE FUESZ, JEAN MICHAEL GARCERA, JOSHUA GAWRON, SHRADDHA GHANTA, DEVANG GHELA, CLARISSA GOMEZ, EMILY GORDON, PEYTON GRANT, TREVOR GREEK, NATHAN GREEN, KAILYI GRONVOLD, JARETT GUNDERSEN, MCKENNA HANSEN, ALEKSANDER HARRIS, ZAINUB HAVELIWALA, KELLYNN HAYES, REBECCA HEBRON, BRIANNA HECKMAN, CHRISTIAN HEINO, NOOR HEJJA, KALINA HENDERSHOT, HANNAH HEYDEN, JARED HILL, LAKOTA HOLLOWELL, DELANEY HOUK, MICHAEL HUIZAR, FAIZ INAMDAR, AMANTI ISMAJLAJ, AARON JONES, FATIMA KHAN, IKRAAM KHAN, ZUHYR KHAN, JACK KINCER, BARON KLEIN, OLIVIA KOCH, HALEY KOLB, ANASTASIA KONSOER, KAITLYN KOWALSKI, SIVA KROTHAPALLI, ERICA LAFRANCIS, BEFEKADU LAKEW, MADISON LAMMERS, SARAH LAU, ALEXA LEZONDRA, ERICA LONG, PARKER LOPEZ, JULIO LOPEZ-BARRAGAN, NICHOLAS LOWE, JAKE MAHONEY, JENNA MAKROPOULOS, ANNA FRANCESCA MALLARI, SAMANTHA MALLINDER, GABRIELLE ALESSANDRA MARASIGAN, MICHALETTE MARCHETTI, MADELINE MARIN, DANIEL MARTZOLF, GIANNA MATTIO, ANDREW MAY, MIRANDA MCGUANE, PATRICK MCMANAMAN, JOHANNA MEZA, ERIC MICKENBECKER, CAMERON MIDDAGH, COLIN MILET, ISABELLE MILLER, JACOB MILO, AIDAN MIZWICKI, NATALIE MONROE, ANDREW MOSIER, ANDREW MOSKALUK, STEPHANIE MROCZKOWSKI, MUHAMMAD MURTAZA, JACK NEWMAN, LUKE NEWMAN, ALEXIS NOVACEK, ALEXANDER NOWAK, COLLIN NYE, CONNOR O’MAHONEY, REBECCA PACETTI, KEYA PANCHAL, ETHAN PATEL, STUTI PATEL, JENSEN PEACOCK, WALKER PECK, HARRISON PFEIFER, ALISON PHELPS, ARIANA PINI, ATHANASIOS PSYHOGIOS, ALEXA RATINI, IAN RICH, KAITLYN ROBERTSON, ANN ROBEY, DAYANARA RODRIGUEZ, CAITLIN RUSSELL, PAYTON SAKAMOTO, KAITLYN SANDORA, COLIN SCHERRY, MACKENZIE SCHLANSER, BRANT SCHULZE, MARK SCHWANDT, KAITLYN SEBENS, RUBAAB SHAIKH, SHREYA SHARMA, JACOB SHEARER, LINDSEY SIERZEGA, ASHLEY SIMMER, AMANDA SLUTZKY, REBEKAH SLUTZKY, JOHN SMOLEN, LAUREN SPANGLER, OLIVIA STEWART, KAYLEE STIMAC, COLE STOGSDILL, GRACE STUKEL, JENNA SUSSENBACH, SYDNEY SWANSON, TRICIA TABLADILLO, ELISE TEICHMAN, RYAN TENBROOK, SKYLER THOMAS, PAIGE THRASHER, CARTER THURMAN, DAVID RYAN TIU, NORHAN TOBAA, YASMEEN TOBAA, LOGAN TODOROVIC, THOMAS TRACEY, GABRIELLA TRANI, SAMUEL VALDEZ, RITHVIK VALLALA, HALEIGH VAUGHAN, AKYRA VIRGOUS, ALEXANDRA WATTS, RIANNA WEBB, KARSON WEHRLI, CORA WEIBYE, BAILEE WILHITE, MICHAELA WILLIAMS, JUSTIN WINGE, MICHAEL WITT, ALYSSA WOLSKI, MAKENNA WOODILL, BAILEY WOOLDRIDGE, ANDREW ZANGRI, CYNDY ZHU, JARED ZILIC
High Honor Roll – Grade 11
NOAH ABU-SHANAB, SHARI NICOLE ACLIBON, SHACARA ADAMS, ALEXIS ADOLFS, ISAAC AL-TARAIREH, JOSHUA AMEN, ALEXANDROS ARGOUDELIS, BENJAMIN ARONSTEIN, JOCELYN ARREDONDO, ANDRES ARROYO, NATALIE AUBLE, ELIZABETH AURIEMMA, ALEXIS BABER, BROOKE BARNES, NICHOLAS BARONE, SIELLE BARTZ, KEEGAN BATES, SARAH BELL, ANYA BLAZONCZYK, RENAE BLEVINS, LUCAS BOGAR, HANNAH BONOW, SPENCER BRANDT, SARAH BREDESEN, GARRETT BRIDGES, KATHERINE BUCHANAN, LAUREN BUCK, ROBERT BUCKLES, JESSICA BUHR, RYLEY BURICH, MADELINE BURKE, BRADLEY BURMESCH, BENJAMIN BUZZELL, DAVID CACERES, KAELIN CALLOW, AIYANA CAMPBELL, CALVIN CANGILLA, BRANDON CAPP, BRENDEN CASSIDY, ALEXIS CHAN, MATTHEW CONLEY, JUSTIN CORBETT, MEGAN COX, MORGAN CUPPS, ABBY DANIELS, CAMRYN DASTRUP, THOMAS DAUGHERTY, SHREYA DEB, ERIN DIETZ, SARAH DILDAY, RACHEL DISCHER, EZRA DOCKS, GAVIN DOYLE, MEGAN DUENSER, SEAN DUNGAN, REBECCA DWYER, ALLISON ECCARIUS, BROC EDSON, JOHN FARNAN, JOHN FEREK, EMILY FISHER, BRANDON FOX, JAMES FRANKEN, STEPHANIE FRENCH, ZACHARY FURMAN, JACOB GABRELESKI, MICHAEL GABRELESKI, JILLIAN GARDNER, BETHANY GAUDIANO, CRISTOPHER GIANAKOPOULOS, SHAUNA GILLES, NIURIKA GONZALEZ, SAMANTHA GOULD, ALLISON GRAHAM, JOSEPH GRANAT, ANGEL GUEVARA, ABIGAIL GUSTAFSON, KAITLYN HANSEN, LAUREN HANSEN, STEPHANIE HANSEN, BAILEY HARRISON, RAYNA HARTER, ADAM HASS, PARSIA HEDAYAT, ADRIAN HERNANDEZ, CITLALLI HERNANDEZ, KAYLA HLAVACEK, RAYMIE HOCKMAN, HANNAH HOLMES, SAMUEL HORVATH, TANNER HOUSLET, WILLIAM HUNNIUS, MARIAM HUSSAIN, SAMANTHA JONES, OLIVIA JURGOVAN, EMILY KACPURA, DALYA KANANI, FAITH KANIEWSKI, ELIAS KASSA, JOHN KASTER, CARISSA KEFALAS, SOHA KHAN, JAMES KIELCZEWSKI, NATHANIEL KIRBERG, KATHERINE KITCHELL, JILLIAN KLATT, ELIZABETH KOJAK, JENNIFER KOVALCIK, ZACHARY KOWALSKI, JAIME KRANKAVITCH, JACQUELINE KUFFEL, ABIGAIL KULAK, REBECCA LAU, JUSTIN LEGGERO, GABRIELLE LEITNER, KENNEDIE LEWIS, MIKAELA YZABEL MARASIGAN, COLIN MASEMAN, NICOLINA MATTI, BOWEN MATYKA, KAITLYN MAUDER, MARGARET MCGRAIL, EMMA MCGUIRE, KAITLYN MCKANNA, MEGI MECOLLI, KATHERINE MEUNIER, CHRISTOPHER MILLER, MAGDALENA MILLER, EMILY MILTON, NICHOLAS MOE, SYDNEY MROZ, ASHLEY MUKOSEY, KATLYN MULFORD, ZACHARY NADLE, NICOLE NEMSICK, RYAN NETZEL, MEGAN O’BRIEN, ETHAN O’KEEFFE, NICHOLAS OBERG, GABRIELLE OCHALIK, JARED OSBORNE, BROOKLYN OSWALD, ASHLEY OVERBEEK, OMAR PARAMO, MEGAN PATTON, CARSON PERRY, STEPHANIE PETROV, KAYLEE PIVEN, JESSICA PLESNICAR, JUSTIN POLAREK, KOBE POVLICK, COLE POWLEY, SARA RACLAWSKI, SAMANTHA RASMASON, ANTHONY RICH, EMILY RICHARDS, MATTHEW RICHMOND, SHAWN RIEMER, MADELINE RIVERA, NICHOLAS ROBBINS, JOSHUA RODRIGUEZ, JASON ROHLFING, JORDAN ROSANOVA, EMILY RUMICK, MADISON RYLEY, SAMMY SAAD, KEVIN SCANLON, ISAAC SCHENNUM, VICTORIA SEGGEBRUCH, ROSIE SETINA, HAILEY SHORT, MARGARET SIMONELLI, MEGHA SINGH, ALEXANDRA SIWEK, KAYLOR SMITH, KAITLIN SNIDER, RYAN SOBOLEWSKI, PAYTON SONNENBERG, JILLIAN SPANGLER, HANNAH STAZAK, JORDAN STEWART, PEYTON STEWART, MADISON STOLTZ, ALKESH SUMANT, RYAN SUMMERS, LAUREN SUPER, JAMES SWINDELL, REBEKAH SYERS, SONYA TANDY, HANNAH TEGTMEYER, RAVINA THAKKAR, DAELYN THOMPSON, GRETA THOMPSON, VICTORIA THORNTON, FAITH TRESSEL, SARAH TRUSK, GIANNA TURTURILLO, ANJALI VAGADIA, ALLISON VAN HOFF, EBIN VARGHESE, ESME’E VERNOOIJ, ELIZABETH VINSON, JOSHUA WALISIAK, GRACE WALTER, BRIANNA WAT, CONNOR WENDLAND, RYAN WITEK, EMILY WITHAAR, JULIA ZIELINSKI
High Honor Roll – Grade 12
SYEDA ABEDI, SYEDA ABEDI, RYLEE ABEL, HANNAH ADAMS, MEGAN ADOMAITIS, SHIRA AGAM, RACHEL ALESSIO, ASMA ALI, MOLLY AMBROIGGIO, KAITLYN ARNIERI, VINCENT BADALI, JACK BAGGS, JANINE BAHHUR, SHAW BARNEY, JUSTIN BARRY, NATALIE BERLIN, MEGAN BREIER, EMILY BROOKS, OLAN BRUYERE, BRITTANY BUCKLEY, MADISON BURKART, JAYDEN BURKE, JORDAN BUSCH-LAWM, EVAN CARDEN, RYAN CARTWRIGHT, ALEXIS CERRILLOS, SOFIA CHARTRAND, CHANDLER CLARK, ANDREW CLAUDE, MARIAH COLLINS, EMMA COUSINS, ALEXIS CUPRINSKI, DYLAN DIORIO, MEGAN DONNALLY, ALINA DORION, BRITTANY DRAG, KIRA DRAKE, JOLENE DRIVER, ADANE DURHAM, JOANNA DYKHUIZEN, NOAH EHEART, THOMAS ERICKSON, TREVIN EVOY, JAKE FARLEY, VICKI FARMER, NICHOLAS FERGUSON, CORTNEY FERRETTI, JONATHAN FLORES, ANDREW FOWLER, DIVYA FRANCIS, AMELIA FRANK, JARED FREY, GIAVANNA FULCO, ANDREW FURMAN, MICHAEL GANNON, ALEXANDRA GIANAKOPOULOS, NINA GIEFER, BRIANA GOLDEN, IRIS GOLDEN, ANDRES GONZALEZ, JONATHAN GOODSON, HANNAH GORDON, HOWARD GRANT, LYLA HANDOKLOW, SARAH HARDIN, KASEY HELD, ERIKA HERNANDEZ, CAROLYN HETT, LAUREN HIGGINS, NOAH HILGENDORF, TYLER HOOSMAN, SEAN HOPP, FIDES ICALINA, SARAH ISMAIL, KAITLYN JOHNSON, ESTELLE JUNG, KELSEY KAISER, KASSIDY KALINA, BRENDAN KELLY, CURTIS KISSEL, LEXI KLIMEK, ALEXANDER KONCZAK, NADINE KRASAUSKIS, BRITTANEY KROLL, ABIGAIL KRUZEL, NATHAN LAKOSKEY, NATHAN LINDROTH, RACHEL LOAR, VERONICA LONDRIE, JASMINE LUCAS, KENDALL LUSTIK, SENADA MANKOLLI, SUBHAN MANZOOR, DOMINIC MARCO, SAMANTHA MARSH, NATHANIEL MARTINEZ, MADISON MC GATH, ALEXIS METCALFE, BAILEY MILET, MAKENZIE MILLER, BRANDON MYINT, CASSIDY NEWBERRY, ROBERT OSTAPKOWICZ, YESENIA PADILLA, ALLISON PAOLI, MATEO PAPAKOSTAS, DEAVION PARISH, ALEXANDER PATEL, ISHAN PATEL, ALAN PEAL, ABIGAYLE PEDIGO, JORGE PEREZ, ANDRIANNA PETERS, WILLIAM POPP, LAUREN PROVENCHER, ADAM RATINI, KENNEDY REED, JUSTIN REHDER, ALEC RICH, KAITLYN RICHARDSON, KELSEY ROBERTS, THOMAS ROBEY, CHRISTOPHER RODRIGUEZ-JIMENEZ, JULIAN ROMERO, PULKIT SAINI, AIMEN SALEM, ALEXIS SARROL, DREW SAUNDERS, JENSEN SAVAGE, HAYDEN SCHENNUM, BENJAMIN SCHNEIDER, EMILY SCHROEDER, HANNAH SCHWANDT, ANNEKA SEBOK, THOMAS SEELAND, SAMANTHA SEELEY, VARSHA SHANKAR, JACKSON SHEEMAN, TAYLOR SHOENHAIR, SUMAYYA SIDDIQUI, JASMINE SIMON, ISHAN SINGH, KEVIN SITARZ, CASEY SLEZAK, ZACHARY SLEZAK, BRITTANY SMEETS, LUKE SMILEY, ROBERT SPARKS, JOSHUA STADLER, HAYLEY STAZAK, ALEXANDER STEINBACH, LOGAN STEWART, OLIVIA STOLL, KYLE SVARA, NATALIE SWANSON, AUSTIN SWATEK, JAMES THOMAS, ASHLEY TORTORICH, ABIGAIL TRAVERS, TAYLOR TRESSEL, COOPER TUNAC, ONYINYE UDEOGU, FRANK VIDO, JOHN VU, MADISON WAGNER, JACOB WHITNEY, SYDNEY WILBURN, LYDIA WILIMITIS, PATRICK WILLHALM, EMILY WILLIAMS, ISABELLE WOLF, MICHAELA WOLSKI, CHEN ZHANG
Regular Honor Roll – Grade 9
JAMES ALEXANDER, SYDNEY ALLEN, NOLAN ANDERSON, OWAIS ANSARI, MICHAEL RAY APOSTOL, JAKE APOSTOLOS, SCOTT ARYA, CHARLENE AYALA-PERALTA, UZOMA AZUAKOEMU, CHAD BARCLAY, JULIAN BAXTER, JASON BELL, ALEXANDER BERGER, MICHELLE BERGER, ISHIKA BHATT, CELINA BOMBA, COURTNEY BOWE, AJA BRADSHAW, PATRICK BRENNAN, KAEL BRONNER, JOSHUA BUHR, LUCIA BURCIAGA, SHANEVE CAL, SYDNEY CANGILLA, BRIAN CARRILLO, NICHOLAS CHARBONNEAU, JOSHUA CIESNIEWSKI, ROGER CLAUDE, DARADE COLLINS, JASON COULTER, JULIA CUMLEY, SEAN CURRAN, RYAN CUTSHALL, AKHIL CYRIAC, SAMUEL D’ANDREA, DAVID D’IORIO, JENNA DELANEY, FRANCIS DELEON, ISABELLA DEVENUTO, TAYLOR DOUBEK, DYLAN DRAPER, MICHAEL DROBICK, LOGAN DURLING, LANDIN DWYER, NICHOLAS EHEART, STEPHANIE EKUFU, BRIAN ENYI, CALVIN EWING, ELENI FALKIEWICZ, KALEB FENELUS-WILLIAMS, ALEXANDRA FIKEJS, MATTHEW FINN, NATHANIEL FISHER, ULYSSES FLORES, ROHAN FRANCIS, DASEAN FRANKLIN, DANIEL FRANZEN, ISABELLA FRY, LYLE NICHOLAS GAUDIANO, RYAN GILBERT, ANNE GILL, MATTHEW GOEKE, DALILA GONZALEZ, JOSEPH GUNDERSEN, ALYSSA GUSTAVE, SYLVIA GUZMAN, KEEGAN HAIER, RAQUEL HARRIS, BRITTYN HAWLEY, KELLY HELD, CAROLINE HENZEL, ALEJANDRO HERNANDEZ, ALISIA HERNANDEZ, GINO HERNANDEZ, LAUREN HEUN, TAYLOR HOLSTEAD, NORAH HOUDE, JAXSON HOUDEK, CHRISTOPHER HUDETZ, NICOLE IDZIK, SAMUEL IONTA, NATALIA JAMRYCH, KATHRYN JASKO, ETHAN JIMENEZ, OWEN JOHNSON, TAYLOR JORDAN, PARKER JUREK, LUISA KARA, ADRIANA KATSIGIANNIS, KYLE KEAY, NATALIE KELLY, SHANNON KEOUGH, NAWAL KHAYYAT, JAEDA KING, KEEGAN KLAPPERICH, ALEXANDER KLOS, KYLE KNUEPFER, KRISTINA KOBELA, CLARA KOLODZIEJ, ATANAS KOSTOV, CARSON KOZIEL, BRENDON KRAHULIK, ADEBAYO KUYE, MICHELLE LARIA, KYLIE LEEDS, KRISTIN LEPRICH, KATELYN LIBERA, CHRISTIAN LUCAS, EMILY LUCAS, CARSEN LUSTIK, JOSHUA MACATANGAY, UMAIR MANSOOR, LIAN MAE MARAGUINOT, PEDRO MARQUEZ, CODY MARSHALL, ASHLEY MASIS, DANIEL MCLAUGHLIN, COLIN MCMAHAN, JACOB MCMANAMAN, MAURICE MCNAIR, GABRIELLA MEADE, MCKENZIE MEILEY, KALKIDAN MEKONNEN, ABIGAIL MERTES, ANTHONY MICHALSKI, MARCELLUS MOORE, ALLEN MORALES, ABIGAIL MORI, ROMELL MORRIS, AUSTIN NADLE, MARCO NAVA, AARON NELSON, LIAM NICHOLS, ALEX NIEMIEC, ALEXANDER NOSER, RYAN NYE, COLIN O’ROURKE, JACOB OESTERREICH, JORIE OSUCH, ANQI PENG, IAN PHILLIPS, RENA PHIPPS, DELANEY PIERCE, JOSEPH PIOTROWSKI, KAITLYN PITT, NOLAN POMATTO, ASHLEY POWELL, JACKSON POWLEY, ALAINA QUE, GABRIEL RICHARDS, GREGORY ROACH, LORENA RODRIGUEZ, NAOMI RODRIGUEZ, ALEXIS ROLOFF, NATHANIEL RUSCITTI, MAJA RYTYCH, SEAN SAJDAK, SAVANNA SANTORE, NICHOLAS SARDO, JOHN SEELEY, TARA SEPE, MASON SHELTON, TYLER SINCLAIR, BRANDON SMENTEK, HANNAH SMITH, SHANE SMITH, KATELYN SPARLIN, EVAN SPINO, BRENDEN STARK, BRANDON STARKEY, CASSIDY SUTTON, ENRICO LOUIS TAAL, ALLISON THOMAS, JAYLON TILLMAN, JOSEPH TREPACHKO, NINA VELASCO, MICHAEL VILLARREAL, CARTER WAITE, JASMINE WALKER, WILLIAM WARNER, DASHAUN WHITE, BRANDON WILKE, KENNEDI WILLIAMS, MADISON WOLFE, ETHAN WOOD, NICHOLAS WOOLLEY, EMILY ZARY
Regular Honor Roll – Grade 10
SEDEM AFENYA, ROBERT AGUILAR, CAMERON ALDERSON, ABA AMOO-OTOO, ALISSA ANNERINO, MARCELA ARELLANO, HANNA ARENSTEIN, DEKOTAH ARION, ANTHONY ARQUILLA, BROOKE ASHWORTH, BIANCA YZABEL ATIENZA, CLAUDIA BAGINSKI, ZACHARY BARRANCO, CARSON BATES, ALLISON BHATTI, YASMINE BISIOLU, ALEXANDER BOGAR, ROBERT BORYCA, HANNAH BRUBAKER, AUSTIN BURKETT, MICHAEL BURNS, LEXI BURRELL, THEODOR BUTLER, SEAN CHAN, CHLOE CHILDS, BRADY CLARK, SEAN CONNERS, WILLIAM CONNORS, KARLIE CONZACHI, GARRET COOK, KYLIE COOPER, ANTHONY CROWLEY, ALFY CYRIAC, KEELY DAVIS, ABIGAIL DAY, JULIA DE GUZMAN, TRE DE GUZMAN, ABIGAIL DE MEO, MARA DELROSE, TAYLOR DEMBOWSKI, GABRIELLA DI PERSIA, BRANDON DIAZ, LUKE DIERLAM, ALEXANDER DOONAN, DEVYN DUTTON, NATHANIEL EHEART, LAWRENCE ESPARZA, ISABELLA ESTRADA, COLLIN ETZKORN, DORIAN FIORENZA, KAITLYN FISTLER, JOSHUA FLEMING, LILLIE FLOCK, BAILEY FREGEAU, BRIAN GAMBUZZA, JACLYN GANNON, HANNAH GARCIA, MADELYN GARCIA, BENJAMIN GILMORE, JACOB GOSS, MADELEINE GRAD, ONDREYAH GRAHAM, SEAN GRANEY, MOLLY GRANT, JULIA GRIFFIN, KAPRICIA GUICE, CHARLES GULINO, DANIEL GUNDERSEN, ETHAN GUTKE, DIANNE HAAR, MADELINE HACKER, ERIN HAEFNER, PAYTON HAMMOND, COLIN HANS, NATHAN HARDIN, CODY HARRISON, ADRIAN HERNANDEZ, JACK HILDEBRANSKI, SYDNEY HOOSMAN, CAITLYN HORZEN, EMILY HOUDE, NICOLINA HOYDN, MOHAMMAD HUSSAIN, SINAN HUSSAIN, DYLAN ICHIBA, YOUSEF ISMAIL, ZACHARY JADERBERG, JENNA JAKUBOWSKI, RICHARD JARANILLA, OM JARIWALA, COLIN JOHNSON, JAROD JOHNSON, SEAN JOHNSON, CHRISTOPHER JONES, MORGAN JONES, ZACHARY JONES, RAJ JOSHI, EMILY JOYCE, CAMERON JURGOVAN, GWENDOLYN KAHSEN, CAMERON KISSEL, SYDNEY KRASUSKI, ANN-MARIE KRUSIEWICZ, KILEY KRZYSTOFIAK, PATRICK LE BLANC, KATELYN LEANO, BRENNEN LEBER, CHANDLER LESKOVAR, ASHLEY LIBBY, JASON LINTON, MARVIN LOEZZA, PETER MANASSAH, DANICA MARCANO, HOUSTON MAY, CAMDEN MAYDAK, CARSON MAYER, ELIZABETH MAYS, NOAH MAZZA, BRIANNA MCDANIEL, ZACHARY MCNAMARA-MCGUIRE, DAVID MENGERINK, LINDSAY MEYERS, LOUIE MICHALOWICZ, HANNAH MICHALSKI, NICHOLAS MILLER, HARLEI MOSKAL, WILLIAM MULLINS, HAILEY MUNSON, MASOOMA MURAD, JACK MUSIAL, HANEEN NAKHLEH, NATHAN NEUFELD, CORRIN NIELSEN, ZACHARY NOTTKE, MATTHEW O’BOYE, SIOBHAN O’DONNELL, CHUKWUEMEKA ODEIGAH, PAIGE OLES, ROBERT PADULA, JOEL PAGELLA, CAMERON PARSONS, AMINA PAYTON, MARISA PENA, ARTHUR PEREZ, MICHAEL PERNA, ALLY PIKET, MAXIMILIAN POCIAS, JACOB POLONUS, CATHERINE POPP, CHASE QUAID, ANNA RAAB, ALEXIS RAMIREZ, TAD RECEK, MERVA REXHEPI, KELLY REYNOLDS, KYLE ROBERTS, MIKAELA ROCK, KYLIE ROLFE, ANDREW ROUSONELOS, COLIN RUSSELL, KYLE SAHLI, NIA SALCEDO, KENNETH SCHINKE, RANDALL SCHOBERT, CARLY SCHROEDER, KARLIE SHARP, RYAN SHAUGHNESSY, MATTHEW SHERN, ALICIA SINCLAIR, GEORGIA SLOWIK, KRISTIN SMETANA, JACOB SMITH, GROVER SOANS, VICTORIA SPIZZIRRI, DYLAN STAHELIN, JACK STOCKLEY, LUKE STOGSDILL, ERIC STONE, CHRISTOPHER SULLIVAN, MCKENNA SULLIVAN, KELSEY SUNTKEN, ALI SWAIN, MATTHEW SWANSON, DYLAN SZAJKOVICS, RILEY VACKO, KARLA VALDEZ, ARIANNA VALLEJO, MAEGAN VAUGHAN, AUBRY VERSHAY, JOSHUA WARREN, CONNOR WELLS, TAMIA WHITE, JOSHUA WHITFIELD, MITRAYA WILLIAMS, BENJAMIN WILSON, ADAM WINCHESTER, BRANDON WOJTKIEWICZ, KAYLA WOLFE, JACK WORFEL, JAMES WYLIE, YUE XU, AMELIA ZAK, MAEGEN ZAPPIA, EMMA ZARDS
Regular Honor Roll – Grade 11
BRIAN AGUILAR, NICHOLAS ALBERT, BRANDON ANDERSON, TAYLOR AUSTIN, IKENNA AZUAKOEMU, JASON BABB, CHLOE BAILEY, HANIN BARAKAT, KILEEN BARNAT, JALEN BELL, BRIAN BIGGS, LUKE BILLAPANDO, ELIJAH BOGDAN, ANDREW BOLTZ, KAITLYN BRECKER, MEGHAN BUDDS, MORGAN BUDDS, JORDAN BUENO, LIANNE BUI, RYAN CAPP, DANIEL CARLSON, MITCHELL CAROBUS, JULIA CARRIEL, HALEY CASAS, NICOLAS CERRATO, JAZMINE CHAVEZ, LAUREN CHOI, ZACHARY CIENKUS, KYLEE COLWELL, MEAGHAN COULTER, COLIN CREGHIN, ALEXIS CRIBARO, RICHARD CULBREATH, RAYMOND CURIEL, EMILY CUTSHALL, CASSIDY D’IORIO, ANGELINA DELISE, DANIEL DEVENUTO, MADELINE DIETER, NATALIE DISCHER, IMANI DOUGLAS, GRACE DUBOIS, JENNA DUNBAR, ELI DUNN, MARIAH EDISON, WILLIAM ELLINGHAUS, ANTON ESCHENAUER, JUSTIN EVANS, EVIN FALKIEWICZ, KATHRYN FINN, OLIVER FISHER, JACOB FORTINO, CRYSTA FRENCH, SARAHI GARCIA, JOSHUA GARDNER, ADRIAN GARNICA, LUKE GATES, CHRISTOPHER GERE, KAYLA GERE, MICHAEL GJERDE, JAN GLOD, ASHLEY GOEKE, ANTONIO GOMEZ, NICOLAS GRAHAM, ASHLEY GUSTAVE, MACKENNA HACKETT, STEPHANIE HANSEN, ALEC HASSFIELD, EMILY HENSLEY, QUINN HERNER, BRYAN HOLASEK, MICHAEL HUGO, MARY HYNEK, THOMAS IRONS, ISABELLA JAMIOLKOWSKI, GRACE JANIS, MORGAN JASIEN, GABRIELA JASSO, GIANNA JERGER, HARESH JHAVERI CRUZ, KIMBERLY JOHNSON, IMANI JORDAN, RYAN KAAD, KELLE KNOPP, BRITNEY KNOX, ZACKARY KOCOVSKY, KADIN KOVANDA, KATIE KRAWISZ, JACK KROLL, HAILEY KURIGER, SAMUEL LAWLOR, LIAN LEATHERMAN, KAYLA LEEDS, JOSEPH LEGASPI, ASHLEY LEONARDO, CONNOR LICHAMER, LAUREN LINDQUIST, BANAN LOFTUS, ALEXIS LOPEZALLES, ANTONIA MADONIA, STEVEN MAKSIMOVIC, CONNOR MANDEL, FAITH MANUEL, ELIZABETH MARCHETTI, ALEXANDER MARTIN, ARSIANNA MARTINEZ, JAILAH MC CLAIN, AMANDA MCCALLUM, JESSICA MCNEILL, RACHEL MCNIERNEY, ALEXANDER MILLER, BRADY MILLER, FARHAN MOHAMMAD, LIAQUATH MOHIUDDIN, HANNAH MOORE, MAKAYLA MOORE, MITCHEL MOROVATI, LUKE MULLER, NOAH MURRAY, UNZILA MURTAZA, ASHLEY MYERS, EMILY NAMOWICZ, EMMA NIELSEN, JOSEPH NORTHRUP, AUSTIN NOWOCIN, AARON O’KEEFFE, KEVIN O’NEILL, VALERIE PARDO, SAMANTHA PASKVAN, HOLLY PAUNGAM, ALEC PEARSON, QUINN PEPLOW, KAYLEE PODGERS, RUBY POWER, GRAHAM PRIOR, BRANDON PROFETA, GINA RAMIREZ, NICHOLAS RANCK, JOSH EDRIN REGINALDO, REJHAN REXHEPI, KAYLYN RHOAD, ITZLENNY RODRIGUEZ DIAZ, ALEXA RONZIO, ROCIO ROSALES, OLIVER ROTKIS, TAYLOR ROWAN, BRETT RYAN, JANESSA ROSE SALCEDO, ALEXANDRA SAMPANETTI, DANIEL SAMPANETTI, KRISTEN SEDLACEK, JOHN SEMRAU, ADAM SEPE, MANHA SHAFI, MICHAELA SILVA, KALVIN SOLBERG, JEREMIAH STILLMAN, NATALIE SULLIVAN, ISABELLA TABARES, BRANDON TAM, SEAN TILLMON, SHANE TODD, STEPHEN TOLIVER, JOCELYN VALDEZ-SOTO, RICHARD VELASQUEZ, JESS VINSON, GRACE VOJSLAVEK, AAKEF WARIS, JOELLE WATSON, KRYSTINA WAYNE, SAMANTHA WIACEK, DANIEL WIDING, EMILY WOLFF, NICHOLAS WOOD, NICHOLLE YEO
Regular Honor Roll – Grade 12
SANA AKHTAR, SHAWN ANASTASIO, BRENNAN ANDERSON, NICHOLAS ANWEILER, STEPHANIE ARVANITES, OLIVIA BAGINSKI, CHRISTIAN BAHENA, SARAH BARKACH, SAMUEL BARRANCO, TAYLOR BARRANCO, CAITLYN BARTH, JACOB BECKMAN, JONATHAN BERNICKY, HAMZA BHATTI, KELLY BIGGS, CAYLE BLAZONCZYK, JESSICA BLEVINS, KEVIN BLOCK, CALLYSTA BOMBA, LEILANI BOOKER, VICTORIA BRAZEAU, DANIEL BRUEN, SHAWN BRUNS, WILLIAM BURCHFIELD, ISABEL BURNS, BENJAMIN CABRERA REYES, BRANDYN CAMPBELL, NICHOLAS CAPEZIO, LAUREN CARD, NICHOLAS CASSIDY, MARGARET CHADICK, JESSICA CHRISTMAS, DANIELLE CLARK, MIKAYLA CLARK, CADE CLINTON, BRANDON CONRAD, PAUL CONRAD, RUTH CONTRERAS, BRADY CORRIGAN, SAMUEL CRESTA, PATRICK CRIPPEN, MATTHEW CROSSON, ARIANNA CUPELLI, JUSTIN DECANIO, ANDRE’ DESZCZ, JUSTIN DIEHL, DARREN DONOFRIO, MAKENZIE DOUBEK, SADIE DOUGLAS, SHANE DROVER, ELIJAH DWYER, ARINZE EKOWA, TERRANCE ENYI, CASSANDRA FARMER, OWEN FARON, TIERRAH FARRIS, JOSEPH FAZIO, KRISTA FERRY, CADE FINK, ALLISON FOLLMANN, BRADLEY FREGEAU, BRENDAN FRIEDMAN, KARLI FRITSCHE, ANTHONY FUMAGALLI, JANINE GAGNON, JEVIN GALVEZ, JAIME GAUDIANO, ALEX GERBER, WESLEY GREEN, JORDAN GUMILA, ELIZABETH GURICAN, VINCENT GUZALDO, MATTHEW HAMMERQUIST, ALEXA HANDWORK, CAITLYN HARTLEY, MACKENZIE HELGESON, JUSTIN HERLIEN, ARIANA HERNANDEZ, JONATHAN HERNANDEZ, SHANE HOLSCLAW, DAISY HUIZAR, TALFRED HUNT, QUINN ISAACSON, UMER JABIN, JACOB JADERBERG, CHASE JAMISON, JESSICA JIMENEZ, CONOR JOHNSON, MAKAYLA JOHNSON, SAMUEL JONES, TYLER JONES, MELISSA JUAREZ, COURTNEY JURGOVAN, TRAVIS KANE, ADRIANA KLADIS, MADISON KLEIN, OREST KOVALEV, RYAN KRZYSTOFIAK, KENDALL KURZA, ERIN KUYAWA, NICHOLAS LACY, RYAN LANT, COLIN LE BLANC, CARLIE LEFLEIN, RHAVIN LINDSAY, ALINA LITTRELL, CHASE LONG, JORDAN LONG, WILLIAM LUDWIG, CAROLINA MACIAS, CARRIE MALAK, SARAH MALLARI, MIGUEL LORENZO MALVAR, CHRISTIAN MAMPARO, MATTHEW MARCUCCILLI, ANDREW MARTINEZ, GRACELYN MASON, HUNTER MAY, MARGARET MCEVILLY, ARIANNA MENDOZA, MADYSEN MEYERS, MAX MORRISON, JOSHUA MURILLO, JOSEPH NELSON, GABRIEL NKPE, KYLE NOBLE, KELLY NOSER, SYDNEY O’ROURKE, ALEK OSTRANDER, ASHLEY PANKA, SEUNG-JUN PARK, DAVID PARSONS, ABRAHAM PEDIGO, ALEJANDRA PENA, CONNOR PEPLOW, ELLIE PETTIT, JOHN PHELPS, KAITLYN POLAKOVIC, ALEXIS PRAVDICA, CONNOR PRAVDICA, NIZAR QUAFISHEH, JACK RADDATZ, ALLYSON RADWAN, LIZETTE RAYGOZA, BAILEY REISER, VANESSA RICHTER, JACLYN RIFE, ULISES ROMAN, KRISTEN ROUSONELOS, HANNAH RUYLE, MATTHEW RYTYCH, ELESIA SABO, JILLIAN SALOMON, ABRAHAM SANDOVAL, HAILEY SANTORE, BRANDON SCHERRY, HAILEY SCHMITTEL, NICHOLAS SEBENS, JOSEPH SEVERINO, OWEN SHANNON, PEYTON SHAUGHNESSY, AMANDA SHOOK, ZOE (ZOFIA) SLEZAK, SYDNEY SLOWIK, JOSHUA SMITH, SPENCER SMITH, EDMUND SNITKO, ANDRE SOLBERG, ALEXANDRA SOMKUL-GARRETT, MATHEW SPARKS, DANIELLE STARKEY, JACOB STELL, JACOB STEPNOWSKI, AMY STUMPF, DEREK SWANSON, ALEXANDER TEICHMAN, JAYSON THORNTON, EMMA VALENCIA, ALEC VANSICKLE, JOCELYN VAZQUEZ, ALIZA VELASTEGUI, NATHAN VIHNANEK, JOSEPH WACHS, KYLE WAGNER, JULIANA WALSH, SYDNEY WALTEMATH, DOMINIC WELCH, WALKER WELLS, TOBY WOLIN, LUKAS WYSOGLAD, ALEXANDRIA ZABEK, NALLELY ZAVALA
Plainfield East High School
High Honor Roll – Grade 9
HANAN ABDILLAHI, OMAR ABDO, MARLENE AGYEBEN, ZACHARIE ALLEN, MOHAMMAD ALRAMAHI, NALLELY ALVARADO, JOANNA ANGUMEI, KEALEY ATKINSON, SANDRO BACCELLI, HANNAH BAINES, GRACE BANAHAN, KATRINA BEIER, MEGAN BEU, ALEXANDER BLACK, FERNANDO JOAQUIN BRAGANZA, SYDNEY BRIGHT, NOAH CAIN, ADJA CAMARA, CAITLIN CAMPBELL, HARVEY CAMPOS-CHAVEZ, GRACE CARLSON, DIAMOND CEASER, CHRISTOPHER CHAN, EDWIN CHAVIRA, VINCENT CHIRIO, EVAN CORRELL, MAKENZIE COZZA, ANDRE DAGNINO CANEDO, KAITLYN DANG, COLE DAVIS, JOSHUA DAVIS, JORDAN DAWSON, HAILEY DEHNERT, LUCAS DEL ROSARIO, CALEB DICKEY, ALEXANDER DILLS, GYLE DIMAILIG, DAKOTA DRAVO, CASSANDRA DUDLO, KYLE EMOND, JAN DONALD ERRAZO, RICHLYN ESPEDIDO, ANTHONY FANARA, RYAN FERGUSON, BROOK FIELDMAN, JOEL FLATTUM, KYLE FLORES, ALYSSA FOOTE, KEVIN FORBES, CASSIDY FORD, VINCENT FOX, KURT FUNKE, ALIYA GARCIA, ISABELLA GHAHTANI, BRIANNA GREENSTREET, NIKOLAOS GRIFFIN, COURTNEY GRUTZA, JADEN HAGADUS, NYA HARDAMAN, ADEENA HASHMI, ISABEL HERRERA, ANDREW HILL, JESSICA HO, HAILEY HORNBERGER, ALEC HOSTER, MARLENE IBARRA, TRAVIS INGRAM, BRADLEY JARNUTOWSKI, ARIANNA JONES, ETHAN KERKSTRA, SARAH KIRKWOOD, GRACE KNUTSEN, RACHEL KOEPPEN, ELI KONOPINSKI, BROOKE KORAN, KYLIE KRASS, EMILY KRUEGEL, RAPHAELA LAGMAN, NOAH LOESCH, HALEY LONG, ALEXANDRA LOPEZ, LESLIE LOPEZ, ROBERT LUCA, HANNE LUCIDO, MAYA MAHONEY, NICHOLAS MALDONADO, SIENA MANUEL, MARISSA MARINELLI, HUNTER MASON, CODY MCGEE, GISELLE MEDINA, RICARDO MEDINA, JAMES MEMISHI, LUKE MENDIOLA, MORGAN MENDIOLA, AMYA MISKDEEN, ARMANDO MONCADA, RILEY MORRIS, NICHOLAS MOY, ANGELA MRKSIC, MAIYA MUNROE, ANDY NAVARRO, AMNA NAVIWALA, JULIA NAWA, KYLA NEELY, ETHAN NELSON, EMELIA NEWQUIST, QUINN NKWENTI, JACOB NUNNENKAMP, DEBORAH OLUSOJI, EMILY ORTEGA, YARELI PACHECO, SHANNYN PAGUIA, JOSEPH PARK, LAUREN PICKETT, BRIE PINKNEY, ROBERTO PIZARRO, KATELYN POREMSKI, GABRIELA RAMOS, DREW RAUSCH, NANCY REYES, MYKALAH RILEY, NATHAN ROBINSON, JACOB RODRIGUEZ, BRIAN ROWE, ALEXANDRA RUDOLPH, GRIFFIN RZONCA, BRANDY SAENZ LOYA, MAKSYMILIAN SAJK, ELIZA SALVADO, AHMAD SANDID, JASMINE SANGHANI, LUKASZ SASULSKI, MASON SCHMITT, FIBELYNE MAE SEVILLE, ROOCHI SHAH, ABDUL SIDDIQUI, RIDA SIDDIQUI, RYAN SIDMAN, KATHERINE SISTO, MATTHEW SKUDRNA, TYLER SMITH, NICHOLAS SMOLDT, JACOB SNEED, AMBER SPEER, DESTINY STALA, KAITLYN STANBARY, CHARLES STUTLER, CASSANDRA THILL, AIDEN TONARELLI, HANNAH TURBYFILL, HUNTER VALKEMA, JACOB VOLLING, CAILYN WHITE CARNELL, KELSEY WILSON, KATELYN WONG, GABRIELLA WUERFL, NIHARIKA YARRAMSETTY, RISHITH YERRAMSETTI, BRANDON ZENCUCH-DUDZIK, INTAN ZULKIFLI
High Honor Roll – Grade 10
MONA ABU-MALLOUH, NOUR ABU-MALLOUH, JESSI ALEXANDER, DARIAN ALONZO, ISMAEL ALVARADO, DANIEL AMPONSAH, ANA ANGEL, EMMANUEL ANGOMAS, MATTHEW AVERS, NICHOLAS BAER, ZARA BANGASH, DANIELA BARBOSA, RACHAEL BARRIENTOS, MADELINE BRAXTON, DORCASS BROU, ABIGAIL BROUILLARD, JESSICA BULANDA, MICHAEL BURKE, JACQUELIN CASILLAS, ANGEL CASIMIRO, JESUS CASTILLO, CALEY CHAQUINGA, EMMA CHRYSTAL, SPENCER CIBULSKIS, NICHOLAS COFFEY, JOHN CONNOLLY, KAI SAGANA CORPUZ, JAELYN CRAIG, JACOB CRAY, JOSHUA CRAY, DAHLIA DAVIS, NOELLE DINNON, GIA DONOFRIO, MAKENZIE DUGGAN, ALYSSANDRA DYHR, LUCAS EASON, MICHELLE EDWARDS, MIKE ESQUIVEL, YOLANDA EVERSON, KEIONA FARLEY, NICHOLAS FELBINGER, LAUREN FILER, JACOB FLORESCA, DARLENE GARDUNO, SAMAR GILL, LEEANNE GIRON, MICHELLE GIRON, LAYNA GIVENS, JAKOB GLEASON, LAUREN GODKIN, ASHLEY GONZALEZ, NATALIA GONZALEZ, SAMANTHA GUIN, HELENA HANSEN, EVA HAQUE, DESTINY HARTSFIELD, JENA HASSERT, MARCUS HEYWOOD, ANDREW HOANG, ELISE IZUMI, JACQUELINE IZZO, MICHAEL JANNIERE, ZACHARY JARM, BRANDON JONES, EMILY JOZEFOWICZ, FANTAH KABBA, KYLIE KACENA, HANAA KHAN, HUSAIN KHAN, ALEX KNOEBEL, EMMA KORP, MATTHEW KOSKA, JOHN LAPORTE, MICHELLE LAWDENSKY, BRYAN LE, CINDY LEAL, VENTURA LOPEZ, SYDNIE MATULA, BENJAMIN MAZURKIEWICZ, GABRIELA MEDRANO, MATTHEW MENKE, JOSEPH MERTES, MARCO METRY, KYROLLOS MIKHAIEL, ANDREA MONCADA, EVELYN MONTIEL, MILES MOORE, NIKITHA NAGUMALLI, ABIGAIL NEIL, JOSIE NEMETH, COLIN NICOSKI, BRYANT NORTON, KAYLA JULIANE ODASCO, ROSE-MARIE OGBULI, DINA OWENS, ROBYN PAGULAYAN, JONATHAN PAPE, DESIREE PAYNE, RACHEL PEREZ, XAVIER PEREZ, ALYSSA PINCUSPY, NATHANIAL PROFFITT, ALIZAH QADRI, SHEYLA QUINONES, EMMA RADER, MADYSON RAKOS, NATALIE RICO, SEAN RIVERA, JACQUELINE RIZZO, JOSHUA ROWDEN, ELENA SAGERIAN, NADIA SALAMANCA, KATHERINE SCHWARTZ, JASON SCOTT, MADELYNN SEPER, MARGARET SEPER, MATTHEW SEPER, YAMANI SHAREEF, ALYSSA SIMON, JACOB SIMPSON, ABIGAIL SMITH, CODY SMITH, EMMA SMITH, DAVID SPEER, RYAN STONE, ALYSSA SUAREZ, AMAAN SYED, JOSHUA TAGTMEYER, VEDA TANENG, MICHAEL TOWEY, DANIELLA UNDERWOOD, HARIN VENKATACHALAM, ERIN JOY VILLAFLORES, MATTHEW VOZENILEK, REBECCA WAGNER, KESEY WARANIMMAN, TEGAN WASHINGTON, COLLEEN WEAVER, ALEC WEIDNER, MOLLY WIATRAK, CATHERINE WILLIAMS, MARIAH WILLIAMS, SHANIA ZAVADSKY, AUTUMN ZELLER
High Honor Roll – Grade 11
SARAH ABUTALEB, AMAIYA ALLEN, HAARIS ARAIN, GISELLE BARAJAS, JACK BARYENBRUCH, JADE BECKNELL, JOSIE BEILKE, MACY BIRCH, ERICA BOBROWSKI, VANESSA BOBROWSKI, ARSANIOUS BOCTOR, KRISTINA BOTTEN, JENNIFER BURKE, RAAID CHAUDRY, NICOLE CHLIBOVYTSCH, GABRIEL CHUTUAPE, MICHELE CILIONE, ALEXIS CLAUSELL, KATIE CLIFFORD, ELIZABETH CONKLIN, SAMANTHA CONTRERAS, KELLY COUGHLIN, ANTHONY CRAWLEY, JAKOB CZUPEK, EVAN DAWSON, ADRIANE CLARE DISTOR, CALLIE DUTTON, CAMERON ERICKSON, DANNY FANG, CRISTIAN FEAR, DANIEL FLATTUM, ETHAN FLYNN, DARRYL FORBES, ALICEN FORD, HIDAYA GABR, JONATHAN GANCARCZYK, JACOB GARBE, VALERIA GARCIA OROZCO, SOPHIE GHAHTANI, GRAZIELLA GIALO, SRIJA GOGINENI, EMILY GU, BRYNN HAGADUS, MOHAMMED HALIM, JARETT HARDEK, SOBIA HASHMI, JOANIE HE, FINA HEALY, DARLYNE HERNANDEZ, NATALIE HOLCOMB, MICHELLE IGBO, ALAN JABER, OLIVIA JENKINS, ALEXANDRE JOSEPH, SKYLER KACZMARCZYK, TAYLOR KANUK, JOSHUA KAYIWA, JACOB KERKSTRA, JOHN KIM, TYLER KRAUSE, RYAN KRUEGEL, LUKE LAMM, CITLALY LEANOS, MATTIE LEVY, RYAN LOUCK, SHIVAM MALHOTRA, ANDREW MANKUNAS, CHRISTOPHER MARCHIONE, CRYSTAL MARTILLO, MACKENZIE MATHIS, MARICELA MELERO ROJAS, TAYLOR MILLER, LEAH MIMS, GRIFFIN MITCHELL, LISETH MORENO, CONNOR MORFOOT, JANIYA MORGAN, DYLAN MORRIS, RYLEE MUDRY, MAKAYLA MYLI, SPENCER NAPIWOCKI, JOSEPH NORDMANN, IVIE OGBOMO, CECILIA OHALE, AXEL OHRVALL, ALINE OROZCO, CARLOS PALOMO, ALYSSA FAE PANGILINAN, RACHEL PARK, KAYLEY PERKINS, WILLIAM PIERCE, LIAM POE, AMANDA PULIDO, JESSICA RAMIREZ, SNEHA RAVI, AMARIAH REEVES, JACOB RISSMAN, NATHAN RIVADENEIRA, AMBERLY RODRIGUEZ, ERIN RZONCA, CHRISTOPHER SANTIAGO, EMILY SANTIAGO, CARLIE SHRUPSHA, ALIVIA SIDMAN, CASSADY SMITH, JACOB SMITH, LILLIAN STAMPER, ZACHARY STUTLER, JULES SUAREZ, JOHN SULLIVAN, KAITLYN SUNDLING, LAUREN THIBAULT, CAROLYN TOGLIATTI, VICTORIA TREFRY, BRIANA WAUGHOP, JAKE WAYNE, ABBIGAIL WEAVER, JEREMY WEITENDORF, TARA WODAY, JIA HAO YAO, TAHJ YEARBY
High Honor Roll – Grade 12
IVANA ABOAGYE, ALI ABUSHAMAT, NNEKAKWO ADIBE, ESTHER ANGOMAS, NICHOLAS BAILEY, NABEEHA BAKHRANI, AMY BAUMGARTNER, LILIBETH BITNER, JUSTIN BLANEY, MAGDALENE BOCTOR, ERIC BREHMER, JORI BREWER, ASHLEY BROUILLARD, KEVIN BRYSON, RACHEL BUCHHOLZ, ALYSSA BURKE, ANNIE BUTCHER, MIKAYLA CAMERON, FLORA CARRANZA, MELANEE CASTILLO, CLAUDIA CHIRIO, MEGAN CLENDENING, ANDREW COLLINS, LUKE COLLINS, CLAIRE CORRELL, SHANNON COUGHLIN, MACAYLA CROCE, DOMINIC CULOTTA, PATRICIA DAVID, JULIAN DEL ROSARIO, JESSICA DIGRAZIA, ASHLEY DZIMIRA, CAMERON EDOM, KAILEE EGGERT, WILLIAM FOSTER, NICOLE FRANGER, GABRIEL GANDARA, SHANIAH CLOIE GANGOSO, AUSTIN GAPEN, JOSHUA GEORGE, SHANIA GIMENEZ, CARLOS GIRON, MANUEL GUTIERREZ, ENGY HABIB, MIRA HASSAN, KATHERINE HAYES, MICHAELA HAYES, MADELINE HAYMOND, CONNER HAYWARD, CHEYENNE HEATH, JOSETTE HEYWOOD, GRACE HIGGINS, GABRIELLE HOFFMAN, MARISSA IRELAN, CYDNEY JACKSON, BRAD JIMENEZ, APOORVA JOSYULA, ALIA KABBA, GEORGIA KAMINSKI, STEPHANIE KARAS, MITCHELL KISKA, ALEXANDRA KISZLUK, SHALAKA KOLLERKANDY, RICA CAMILLE LAGMAN, NAOMI LARES, PEYTON LOESCH, EMILIA LOZOWSKA, OLIVIA LUCA, CECELIA LUZZO, CRISTIAN MALAVE, ADRIAN MANJARREZ, MELISSA MAZURKIEWICZ, COLLEEN MCCANN, MICHAEL MCGEE, BROOKE MCKEON, DARVIN MEAS, JENNA MEYERS, SARA MOKRZYCKA, MARCO MONCADA, MARIE-PAUL MOUKIAMA, CAITLYN MURPHY, MORGAN NICOSKI, BRIANNA O’CONNOR, JACK OESTREICH, SCOTT OLSEN, LOTANNA ONUA, JENNA PAPE, MARIA PENA, MADELCA PERALES, PARIS PINKNEY, BRIAN PONCE, CARSON PORTER, EVELYN QUINTANA, ALMA RECENDEZ, ADRIAN ENRIQUE REYES, CARLEE ROGALA, THOMAS ROGERS, JOHN RUITER, FERNANDA SANDOVAL, JUSTIN SANGHANI, LOGAN SCHMITT, MOHAMMED SHAMSI, MADELYN SIDMAN, GABRIELLA SKOWYRA, ANGELA SMALLWOOD, KATHERINE SMITH, KELSEY SMITH, ALEXIS STEVENS, JAKE STREET, HENRY TADLA, HANNAH TEML, ALEXANDRA THILL, STEPHEN TINSON, ANNA TONARELLI, GABRIEL TOVAR, QUENTIN URBANOWICZ, MARIANA VARGAS, CHRISTIAN VASQUEZ, EMMA VASQUEZ, MICHAEL VITHA NOLAN, STEVEN VOLLING, BIANCA VOZENILEK, SADE’ WASHINGTON, DOMINICK WESTBURY, KATIE WIATRAK, DANIEL WILGOSIEWICZ, DANIEL WIRTH, VICTORIA WISNIEWSKI, NATHAN WISNIONSKI, JACOB WISSINGER, MARY WOJDYLA, JAMES WOOD, JOHN PAUL YBANEZ, GOWTHAM YERNENI, ANDREW ZAVALA, JOSEPH ZYWICIEL
Regular Honor Roll – Grade 9
SARA ABUTALEB, NANA YAW AFRIFA, ELISA AGUILAR, JAIR AGUILAR, CHRISTOPHER AGYARE, MADIHA AHMED, TABITHA AKOTO, NATHANIEL ALVARADO, SAMUEL AMPONSAH, DEJA ANDERSON, ROBERT ANDERSON, ESTEBAN ANGOMAS, LOGAN BANNON, MORGAN BELL, OLEG BEZUGLOV, KYLE BLAZEK, LILY BOATENG, CHLOE BORSELLINO, ARYIAH BOWMAN, RUBY BRACAMONTES, MAXAMILLIAN BROADSTREET, CHRISTIAN BROWN, KAYLA BRUNKE, JASMINE BUDZYN, ROBERT BUNKER, BROOKLYN BURGESS, ISABELLA CABRERA, NATHALIE JEANNE CANONIZADO, BRANDON CANTERO, ISAIAH CARLSON, EVELYN CARRANZA, VALERIA CARVAJAL, ISAAC CASTANEDA, KAITLYN CATALANO, SERGIO CERVANTES, PITSON CHULANON, KENNETH CONKLIN, ZOEY COOPER, CHARLIZE CRAMER, NATHAN CROCE, NICHOLAS CROCE, ANGELINA CROSS, GRIFFIN CROW, JACK CROWDER, DALE DAMBEK, HALEY DAMBEK, ISAAC DAVIS, BRIANNA DE LA ROSA, ALEXANDRIA DEAVILA, KATIA DELGADO, BROOKE DEMUMBRUM, CHRISTIAN DESIMONE, ANDREW DIAZ, DAISY DIAZ, ANGEL DOMINGUEZ-TREVINO, DEBRA DOUGLAS, BROOKE DUFRESNE, ADAM DYNAK, RENEE ECANG, KARSON EGGERT, SKYLER ELIA, AHMAD ELSHALAKANY, MADELINE ENGLISH, JASON ERKENSWICK, VIANEY FAVELA, KARINA FERREIRA, SHYANNE FLETCHER, GISELLE FLORES, AIDEN FLYNN, ARIANNA FOSTER, KYLE FRANGER, CHRISTIAN FROEHLICH, FAITH GAGER, ANGEL GARCIA, KARINA GARCIA, MADISON GARCIA, BRYAN GARDUNO, OMAR GARZA, LILY GILBERT, SHARAL GILL, JAZMYN GONZALEZ, LEO GONZALEZ, DANIEL GONZALEZ MORALES, KOLIN GOSS, RYAN GRAFF, MARK GUZMAN, MAHNOOR HAFEEZ, ROBERT HARDIN, SARAH HEIDE, CAITLIN HENDERSON, DANIEL HOAGLAND, ZACHARY HOHE, JULIA HOLCOMB, NOLAN HULL, CHRISTOPHER IBARRA, JACKSON IDZIOR, EBTEHIL ISSA, ANGELICA JOHNSON, DAJANAI JONES, ZACHARY JORDAN, JOSHUA KAMINSKI, SARAH KAUFMAN, KAITLIN KENDRICK, KEON KILLINS, JAMIE KISSEL, TYNATSIA KITCHEN, JACKSON KLEIDON, NICHOLAS KLINGER, ABIGAIL KNOEPFLE, JONAH KOPPITZ, TYLER KOTARA, PARKER KUCERA, MATTHEW KURZROCK, GABRIELLA LARRICK, AMARIS LEE, JUDITH LEMUS, ISABELLA LIACE, NATHAN LIEBENTRITT, GABRIELLE LOMADILLA, KAREN LOPEZ, LESLIE LOPEZ, MATTHEW LOPEZ, PAOLO MIGUEL LORENTE, ABIGAIL LUCZAK, ADOLFO MABRY, VALERIA MACIAS, CALEB MAJORS, ERIC MALAVE, DARIUS MANNEY, DORIAN MANNEY, BRENDAN MASON, GABRIELLE MASON BRYANT, LUQMAN MASUD, JOSEPH MC DONOUGH, JAMIE MCCARTHY, MICHAEL MEADE, DENNIS MEAS, RAQUEL MENDEZ, ELIZABETH MENDOZA, ALEXANDER MENELLI, ANTHONY METOYER, ELENI MEZA, LYDIA MEZA, COURTNEY MILLER, ASHLEY MIRANDA, CHARLES MISICKA, MOHAMMED MOBAYED, VICENTE MONARREZ, ANGELO MONDIA, KEVIN MONTOYA, AMAURY MORA, EDUARDO MORA MERCADO, JOSEPH MORGAN, ALEASE MURDOCK, KAYLA MURPHY, MELAINA NAPIWOCKI, ELIZABETH NAVARRO ELORSA, UMAIR NAVIWALA, USMAN NAVIWALA, ANDREW NEIL, XIMENA NEVAREZ, EMILY NOWICKI, COLBY O’DELL, LANDON OBERG, ANNE OCAMPO, ELLIN OESTREICH, NADIA OLANREWAJU, TAYLOR OLVERA, JADEN OPALIA, CASSANDRA ORTIZ, MARIA OSINUBI, JAMIE PALECZNY, KISHAN PATEL, IAN PECORARO, PAIGE PELIKAN, ANA PEREZ, FANYA PEREZ, SARAHI PEREZ, YENNIFER PEREZ, GRANT PERKINS, DANIEL PETRELLA, REECE PHIPPS, CZARINA PORNUEVO, NICHOLAS PRATSCHER, RACHEL PUSATERI, ANTONIO RAMIREZ, JARIUS RANSOM, AIDAN RAPIER, ETHAN RASPOLICH, BIANCA RICHARDSON, KAYLA RISSMAN, SARAH RIVERA, MAHA RIZWAN, STEPHANIE ROCHA, COLLEEN ROGALA, SAMUEL ROGERS, ERIK ROMO, ASHER RUBIO, DESERY RUEDA, MICHELL RUIZ, ABANOUB SAAD, RICARDO SAENZ, VICTOR SANCHEZ, BRAYDEN SAUNDERS, ANDREW SCIESZKA, REIHN SHERBY SILVESTRE, NICHOLAS SMITH, NOLAN SNELL, JAYLA STAMPLEY-OLDEN, BARRY STEVENSON, KATHERINE STONE, EREK STRZYZEWSKI, RAYESSA MADISON SUAREZ, MATTHEW SUNDLING, BRIAN TAPE, JACOB TARNOWSKI, NICHOLAS THIBAULT, MIA THIEL, SAVANNA THOMAS, SHAELYN THOMPSON, HAYLEY THURSTON, GABRIELA TRAJKOVSKI, JASMIN TRIPLITT, AYUSHMAAN TRIVEDI, AUSTIN TURI, JASMINE UJU, ANGEL VALDEZ, DEMMY VALDEZ GARCIA, ALEX VILLAR, JAYLA WARDLOW, AMBER WAUGHOP, ISABELLA WAYNE, JOSEPH WEISKE, REBECCA WEJMAN, CYAN WESTMORELAND, MELISSA WITCZAK, MICHELLE WITCZAK, ELLSWORTH WOLF, TAYLOR YATES, ALEXANDRA ZACK, KEVIN ZALESKI, DAISY ZAVALA, KYLEE ZERO, SOSENA ZEWIDIE, ABIGAIL ZIEGENHORN, DIANA ZUNIGA, GIOVANNI ZUNIGA, JOHN ZYWICKI
Regular Honor Roll – Grade 10
ISABELLA ADAMS, TAYLOR ADAMUS, CAZANDRA AGUIRRE, CALEB ANDERSON, JIMMARRION ANDERSON, ANNEMARIE ANSEL, PALOMA ASCENCIO, ALEEZAY ASIF, STEFANY AYALA, ALEXANDER BABBINGTON, KATELYN BANGERT, TIMOTHY BAREFIELD, AUSTIN BARR, ZACHARY BAUMGARTNER, LUKE BELINSKI, SEBASTIAN BERNAL, SEAN BLANCHARD, GIA BONDI, TIANNA BROWN, CHLOE BRUMFIELD, MARIAH BURGIN, ARKAYLA BURKES, JACK BURKETT, JORGE CALVILLO, TYLER CAMP, MIRANDA CAMPOS, BROOKE CARLSON, MIA CARUTHERS, ERICK CASTILLO, SERGIO CERDA, XAVIER CHAVEZ, EMMA CHIARO, EDUARDO CINTRON, HAILEY COLLINS, CHRISTIAN CONTRERAS, DANIELLE CULOTTA, SIERRA DEBOLT, KAYLA DENCH, SAMANTHA DESTEFANO, JOSEPH DEVITO, NICHOLAS DIGRAZIA, EMMA DROVER, AMBERLY DZIMIRA, DAVID EAGEN, BRYNN EMMETT, PHILIP OLIVER ERRAZO, ASHLEE ESPINOSA, DARIEN ESTELL, VALENTINA FAZIO, JONIVA FRANCIS, SETH GAGER, SAMUEL GARCIA-VIDANA, JOSHUA GEIGER, GABRIELLE GIAMARUSTI, JEROME GILMORE, ESTRELLA GODOY, KARSON GOODGER, KIYA GREEN, KHLUOD HAMED, ALEXANDER HARPER, JARED HARTSFIELD, NATHAN HAYWARD, BRIANA HERRERA, MAYLEA HERRERA, PAIGE HILLIARD, KRISTEN HODGE, KYRA HOFFMAN, HALEY HOHREITER, MAKENZIE HOLLIS, MELODY HUMPHREYS, CANDICE JACKSON, CARLIN JACKSON, MEESUM JEFFERY, DINAIREAS JOHNSON, RYAN JOHNSON, ANDI JONES, CASSIDY JONES, PARIS JONES, ASANTE KING, DAVID KOSLOSKUS, CASSANDRA KRUCHTEN, ZACHARY KRUEGER, GRANT LANDIS, CHRISTIAN LE, JORDAN LEE, JAZMINE LINDSEY, MARK LINKLATER, NICOLE LOFTUS, ALEXXALI LOPEZ, JENEL LOPEZ, FREDERICK ETHAN LUCERO, CHRISTOPHER LUDEN, GABRIELA MAGHSOUDI, FRANCISCO MALDONADO, JACLYN MANETTI, JOSHUA MAREC, EDWARD MARTIN, CAMILA MARTINEZ, MARY MAYER, JAEVON MCCOY, AMANDA MEAGHER, BRISA MEDINA, CESAR MEDINA, ANAHE MENDOZA, MORGAN MESSER, NICHOLAS MESSERSMITH, ALEXIS MIKELENAS, DEJON MOORE, NADIA MUNIR, JILLIAN MUNIZ, THEODORE NELSON, SAMANTHA NERO, ALEXANDRA NEVAREZ, DANIEL NEVAREZ, JAROD OBANDO, JOSHUA OKOSSI, SAMANTHA OLSON, JOSHUA OPALIA, REBECCA ORTIZ, TYLER PEARSON, DARIO PEREZ, ALONDRA PINTO, KESHARA PIPKINS, JASON PITTMAN, ALYSSA POSA, DEVAN PRANCHKE, MORGAN PRATT, STEVEN PROUTSOS, EMMALEE RANDAZZO, COLLIN REED, ALAINA REITZ, AERIEL RELLORA, SAMANTHA RENDON, ADRIEL RIVERA, ISABELLE ROBERTS, ASHLEY ROMERO, MARISA ROMITA, BRANDON RUEHLE, ERNESTO RUIZ, ANTHONY RUSSO, JANNET SALAS, DIANA SANCHEZ, LEONARDO SANCHEZ, ASHLEY SANDERSON-KOVACS, ZACHARY SCHEDEL, JACOB SCHEER, JENNA SCHEER, JENNA SCHILLING, MATTHEW SCHILLING, JAMIE SCHUEMAN, PAYTON SCHURR, JACOB SEELEY, HUMMZAH SIDDIQUI, CLAUDIA SIGNORILE, PEYTON SKIBA, MATTHEW SLIKAS, JORDYN SOMERS, RYAN STOKES, PEYTON STREET, MATTHEW TALBOT, JEREMIAH THOMPSON, HUNTER TILLMAN, JACK TIMBO, MARCO TOVAR, RYLIE TRAVERSA, HILLARY TREVINO, JESSE TREVINO, NATHAN TROCHE, JOCELYN TULEY, KAMERON TUNK, LAUREN URBANSKI, RAFAEL URIBE OROZCO, MARIA VIDZIUNAS, FIONA WARREN-DOHERTY, TYLER WASON, JAYSON WESTON, TREVOR WHITLATCH, EMILY WILLINGHAM, SARAH WILLIS, NATHAN WINTERROTH
Regular Honor Roll – Grade 11
BAHER ABDELMALEK, OMAR ABUTALEB, EPIPHANY ADAMS, NEHA ADKOLI, NICHOLAS AGUILAR, BRIANNA ALLEN, LESLIE ALONSO, JACLYN ALVAREZ, NAYELI ALVAREZ LOPEZ, SAMUEL ALVIDREZ, NAANA AMPONSAH, DEMETRIA ANALITIS, AKAMONT ANANTACHAI, ANEIDRA ANDERSON, DANIEL ANDERSON, ABIGAIL ANGOMAS, AHMED ARAIN, GRACE ARIAS, LILY ROSE ARRIAGA, KHALID ATIQ, ALBERT BADDOO, ALYSSA BAER, NICHOLAS BALDASSANO, CAMERON BASSETT, CASSIDY BATTISTA, MAXWELL BEARDSLEY, MATTHEW BINKUS, STEVEN BLANCHARD, JESSICA BOATENG, KYLE BOEDEKER, MADELINE BROADSTREET, ELIJAH BRYANT, TYA CANNON, OEDREY NIEL CANONIZADO, NATHALIA CARDENAS, JACOB CARRINGTON, LAUREN CHAQUINGA, ZACHARY CHASE, MICHAEL CIAGLIA, EDWIN CINTRON, ALISON COSOLA, BLAKE COUGHLIN, JENNA COURNOYER, JIMMY COWAN, NICHOLAS COZZA, DALTON CROWDER, NATALIE CROWNE, ANGELA DAGNINO CANEDO, ANTHONY DEGRADO, HARRISON DEHNERT, CARL DELA CRUZ, MADISON DENTON, ANTHONY DOMINGUEZ-TREVINO, DEVIN DORENCZ, JOHN DROVER, GABRIELLA DUDLEY, ABIGAIL ENRIQUEZ, GRACE ERICSON, ERICA ERRERA, MIA ESCOBAR, JESSE ESQUIVEL, MARIA FATIMA, JEFF FEROLINO, TATIANA FLORAMO, CAROLINA FLORES, GINA FOLLOWELL, WHITNEY FORD, JOSEPH FOX, JESUS FUENTES, ADAM GADDIS, MALIA GAMEN, VIANEY GAMINO, JERRY GARRABRANT, KYLE GARY, COLLEEN GAVARIS, ERIKAS GERULSKIS, DEMARA GILBREATH, DALLAS GODINA, KENDELL GODINA, GALE GOMEZ, KAILA GOSS, TAYLOR GRAFF, JOSE GUTIERREZ, KIRA HALL RISOR, ABIGAIL HALLA, BREANA HARRIS, JACOB HAVIS, SEAN HEBREARD, MYEISHA HEIDLEBURG, TERREANA HILSON, MADELYN HOAGLAND, ZACHARY HOREJS, SOPHIA HOSTETLER, MATTHEW HUDSON, TAYLOR HUGHES, ALEXANDER HURTADO, GWYNETH BEA INFANTE, CHRIS JACKSON, TAMIKIA JACKSON, JOSHUA JAMESON, ADISON JANETTAS, ADAM JAROSIK, KRYSTIAN JAROSZ, KENDRA KALLAL, MAXWELL KAUFMAN, JASON KEHR, BRYAN KEUBENG, MELINA KLIMA, ANGELICA KOMPERDA, SAMUEL KOPPITZ, KAYLA KUHAJDA, NICHOLAS LAJOIE, HUNTER LARBERG, LAUREN LEE-GORDON, NINA LEON, SAMANTHA LLANES, STEPHANIE LOPEZ, MADELINE MALONEY, NICOLE MARSHALL, NATHAN MASON, CAITLYN MATOSKA, REILLY MCELMEEL, ALEXIA MCKEON, ISABELLA MEDINA, NATHANIAL MEDINA, ANDREA MEEWES, RUE ERNST MENDIOLA, AMBER MILES, JOSEPH MONDIA, CESAR MONTES, GILLIAN-NERISSE MORA, ANTHONY MORENO, RYAN MORENO, LOGAN MORRISSEY, ALEXIS MUNOZ, MAGDALENA MUNOZ, SYDNEY MURPH, ELIZABETH MURRAY, JASON NAPPER, ISAIAS NAVARRO, REMINGTON NORMAN, BENNETT NORRIS, SAMANTHA NOVAKOVIC, DANIEL O’CONNOR, NATHAN OESTREICH, ESTHER OKOSSI, ADRIAN ORTIZ, ELIZABETH PALLEK, KYLE PALLEK, MARIA PAOLELLA, NICHOLAS PEDERSEN, JEANETH PEREZ, ZANE PHIPPS, TAJE PIPPION, KEVIN PLANER, KARLEY POWELL, MATTHEW PRATSCHER, DEMITRIA PROUTSOS, SIOMARA PUGA, NICHOLA RACEY, MUHAMMAD RASHID, DREW RASPOLICH, LIAM RITTEN, CARLI RODRIGUEZ, DANIEL RODRIGUEZ, ALEXIS ROGERS, BROOKE ROLEK, ASHLEY ROSSINI, BRIANNA ROSSINI, DAYNA ROTHENBUCHER, NEFTHALY SALAS, ZAHID SALODAWALA, ALEXSANDRO SATEY, MALAYNA SAUL, ALEXANDER SCHEDEL, LUCAS SCHEDEL, JOBERN ANDRE SEVILLE, GIONNA SHAFFER, TOBIAS SHARP-SANG, ALEXANDER SHELTON, CATHERINE SISTRUNK, ANYAH SMITH, JOSEPHINE SOKOLOSKI, JONATHAN STADEN, BILAL SYED, GINA THIEL, ANIYA THOMPSON, ERNIE THRASHER, JOSEPH TKAC, GRACIANA TRILLO-RUGGLES, JAMES UNDERWOOD, JASMINE URAS, BRANDON VARGAS, JACOB VICIK, JAKOB WALS, MYLAN WALTERS, INAM WASEEM, JORDYN WILLIAMS, ALEXANDER WILSON, GAVIN WITHAEGER, BRIANNA YATES, JALON YOUNG, KHALEN YOUNG, NANYA YOUNG, MICHAEL YUCHS, CAILEY ZACK, APRIL ZEHME
Regular Honor Roll – Grade 12
DANIEL ACKMAN, IKENNA AKUBA, ERIC AL-HOURANI, CORRY ALEXANDER, ARIJ ALI, AHMAD ALRAMAHI, JARED ANCZEREWICZ, ASHLEY ANONUEVO, ANETA ANTOL, KARINA ARIAS, CAITLIN ARQUINES, KARINA AVITIA, RYAN BARBAREK, CARA BASSETT, JOSEPH BEILKE, JORDAN BENES, CHANCE BENNETT, EMILIO BERNAL, EMILY BROWN, MAKAYLA BURNETT, KHYLIE CALDWELL, ALYSSA CALVILLO, ABDOUL KADER CAMARA, JONATHAN CAMPOS, NANA CANN-DUAH, MICHAEL CARAMUSA, CARLOS CARRANZA-ESPINOZA, ISRAEL CASTILLO, ROBERT CATCHINGS, SERENITY CHAMBERS, KENNEDY COLLINS, PAUL COLLINS, MARIO COMPEAN, GIOVANNI CONTRERAS, AMANDA COVARRUBIAS, MAXX CRAMER, KAMRYN CUTLER, PEYTON DAVIS, NICHOLAS DELLA ROCCA, TANYA DIAZ, VICTORIA DIAZ, JACK DINELLO, JONAS DOBROVOLSKIS, VIBIN DOMINIC, KERI EDGEWORTH, JOSHUA ELLIS, JAXON EVANS, TERRELL EVANS, EMILY FELBINGER, JESSICA FOOTE, GRETCHEN FREEBERN, KATHRYN FROEHLICH, TESLA FUNKE, CAITLIN GABRIEL, LILIANA GALLARZO, RODRIGO GARCIA, VIVIANA GARCIA, BRICEYDA GARDUNO, PATRICK GASKIN, ALEXIS GIBSON, JOSHUA GIBSON, ALEXA GOMEZ, DESTINY GOMEZ, NEREIDA GONZALEZ, MATTHEW GUTIERREZ, EMILY GUZMAN, ZARISH HAFEEZ, NIKOLAS HARRES, KYLE HASSERT, TAYLOR HAYS, BENJAMIN HERBERT, JORGE HERNANDEZ, BROOKE HILLIARD, AREONA HINKLE, MEGAN HOUBOLT, MICHAEL HOWARD, MATTHEW HOZIAN, TAYLOR HULL, JORDAN JANKOVSKY-BOATMAN, MARK JOHNSON, ROBERTA JOKUBAUSKAITE, TYVION JONES, JEFFERY JONIAK, GABIJA JURKUTAITYTE, KAITLIN KALLAL, HANNAH KALNICKY, AGNES KARKOSZKA, JOHN KELLY, ZOHA KHAN, BRIANA KIENZYNSKI, MITCHELL KIMBALL, JACOB KNOEBEL, AMY KOLTON, KAMIL KOMPERDA, JAMES KOPP, SAMANTHA KORONKIEWICZ, ASHLEY KRUCHTEN, HANNAH KUCERA, HANNAH LANCASTER, GABRIELLA LASEK, DELANEY LASEMAN, SAMANTHA LAWDENSKY, JUSTIN LE, YOSELIN LEDESMA, ASHLEY LEWIS-BANKS, KENNETH LOPEZ, NAYELI LOPEZ, DANIEL MANETTI, EDMUND MANUEL, ALEJANDRO MARTINEZ, SOPHIA MARTINEZ, TIMOTHY MAYERHOFER, BRITTNEY MCCARTHY, KYLE MCCOY, CONNOR MCELMEEL, RILEY MCGEE, AMANDA MEMISHOFSKI, MARCO MESINA, ROBERT MESSERSMITH, ELIZABETH MEZA, KAYLA MILLAN, JORDAN MILLER, RYAN MILLS, JULISSA MIRANDA, SAIFUDDIN MOHAMMED, ASHLEY MONARREZ, JULIA MUNOZ, NABIL NASHED, BRIANNA NEGRETE, DELIA NEGRON, ZACHARY NELSON, BRETT NESSINGER, JAILENE NEVAREZ, ASHLEY NIETO, ANISSA NUNEZ, MICHAEL OLVERA, LOGAN OMMEN, CHRISTOPHER ONOFREI, GISELLE ORTEGA, JACQUELINE ORTEGA, KEVIN ORTIZ, NELESA OSEGUERA, ALLISON OWEN, MEGAN PARKS, MILI PATEL, NICHOLAS PEARSON, SOFIA PERALES, BRIANNA PEREZ, RUTH POTHAMALA BABU, KYLE POTTS, ALYSSA PUSATERI, SYDNEY QUARLES, JESSE QUIROZ, YANIRA RAMIREZ, AUGUST RAMOS, ALEX RAMSEY, JASMINE RANDHAWA, AERISH RELLORA, RACHEL RHEIN, WILLIAM ROEMER, ESMERALDA ROMAN, GUSTAVO ROMERO, NATHANIEL RUETSCHE, OZIEL SALINAS, NOAH SAMMARCO, CHRISTIAN SANCHEZ, OMAR SANTACRUZ, ALISHBA SARWAR, AARON SAUCEDO, ALLYSSA SAVAGLIO, JACOB SCHRAMM, EMMA SCOTT, ALFREDO SERRANO, GOPIKA SHAJIMON, JUSTIN SMITH, ASHLEY SMOLDT, ZACHARY SNEED, KENIA SOSA PAVON, PAIGE STAHLHEBER, NICHOLAS SULLIVAN, BALAZS SZILAGYI, VINCENT TARELLO, ELTON TAYLOR, JUAN TELLEZ, LESLIE TELLEZ, CINDY TERRAZAS, LUCAS THOMAS, JOHN THOMPSON, PAYTON THOMPSON, DOUGLAS TKAC, HANNAH TORRES, JEREMIAH UJU, NOAH VAN WYK, NAVEED VAYANI, ALYSSA VERA, SKYLAR WALSH, JUSTIN WASIELEWSKI, RYAN WEAVER, OLIVIA WEEDEN, VERONICA WEHNER, JOSHUA WILLIAMS, RYAN YAEGER, MCJANE YEBOAH, JAKUB ZAHORA, EMILY ZIELINSKI, MICHELLE ZURAWIK