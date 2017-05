University of St. Francis names dean’s list for spring 2017

The University of St. Francis has named its dean’s honor list for the spring 2017 semester. Students who have attained a grade point average of 3.5 or higher at the end of the semester in which he or she has taken at least 12 credit hours are named to the dean’s honor list.

Bolingbrook: Gloria Allen, Allison Bowbin, Beatriz Canelo, Sasha Espinoza, Jeanette Evangelista, Antonio Jameson, Courtney Johnson, Abby Kieffer, John Lund, Mayra Marin, Bianca Rivera, Cody Vacik, Isabela Valentin, Jorie Welsh

Crest Hill: Andriana Acosta, Alonte Crawford, Jeremy Grachan, Leslie Juarez- Resendiz, Ashlee Monroe, Nicholas Pillish, Allison Schneider

Darien: Danielle Conrad

Downers Grove: Patrick Cislak

Joliet: Karina Alonso, Giovanni Alvarado, Fatima Babana El Alaoui, Morayma Barron, Nicole Berard, Terrence Blondin, Phillip Bradley, Leah Breier, Alexandra Buchman, Robert Carey, Tina Carr, Hans Concepcion, Teresa Conklin, Jilan Delk, Jessica Deninger, Ashley Dunwell, Brigette Fiday, Christy Ford, Tanice Fort, Kimberly Freeman, Michael Garver, Yessenia Garza, Jael Gilbertson, Estefani Gonzalez, Yareley Gonzalez, Molly Gunning, Nicole Hamilton, Ashley Hare, Brooke Hartnell, Mahmoud Hijazi, Britani Hoyt, Jailen Jones, Jeremy Kollross, Chandler Kowaliczko, Kyle Kurdziolek, Jennifer Law, Eric Lindstrom, Mallory Magee, Adelina Maliqi, Johnathan Marquardt, Maria Martinez, Sophia McClanahan, Daniel McGee, Allyson Mclaughlin, Alejandra Medina, Melanie Mitchell, Lidia Montoya, Natalia Nawrocki, Angelica Osusky, Matthew Oyer, Abygail Padilla, Angelia Price, Jacob Pullen, Joan Quaresima, Patricia Raspolich, Daniel Reyes, Rachel Rivette, Shawn Roberts, Thomas Roberts, Alex Ruettiger, Anders Sandberg, Marisa Sansone, Sarah Schoenrock, Delainey Smith, Jeremiah Soto, Hannah Tadey, Mathew Tuck, Neil Valdez, Violetta Villarreal-Berman, Fabiola Villicana, Diana Viveros, Zachary Watts, Yilin Yang, Mayra Zaragoza

Lockport: Karissa Cockburn, Morghan Dieringer, Melissa Doody, Daniel Duplessis, Rachael Gorecki, Michael Pruchnik, Elizabeth Savant, Allie Skwarczek, John Tague, Nicole Troha

Plainfield: Masliha Ahmad, Melissoy Allen, Alexandra Catalano, Angie Chevere, Catherine Crosson, Kacper Dudzinski, Emily Fishbeck, Caeley Grady, Brenna Harper, Austin Hines, Lauren Kasperski, Julie Kitzer, Autumn Lee, Maria Macias-Bedolla, Angelina Medo, Kaitlyn Nickel, Maeley Poppe, Kayla Rice, Caroline Roberts, Anthony Santillo, Christopher Santillo, Michael Santillo, Cory Schneider, Joseph Schomer, Amanda Scumaci, Lyndsie Ucci, David Valadez, Matthew Vidican, Taylor Wilmoth, Sonia Zizumbo

Romeoville: Gloria Awinongya, Laura Blum, Zachary Buchholz, Allison Byrne, Jennifer Cabrera, Edwardo Callejas, Laura Elsey, Kayla Heriaud, Veronica Ortiz, Khadija Pipkins, Natalie Rozwadowski, Jada Sims, Marilynn Tape, Carmen Velasquez, Dallyce Wallace, Marissa Zupancic

Shorewood: Stephenie Batista, Kelly Clucas, Jacob Crabb, Julie Czerniakowski, Taylor Long, Erin McDonough, Mason Messina, Ryan Peter, Hailey Peterbok, Taylor Ringo, Colleen Uremovic, Alissa Zanelli

Woodridge: Jenean Chanhnourack, Haley Evans